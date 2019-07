Nintendo ha annunciato Switch Lite

Ecco la nuova console per giocare in movimento.

Nintendo ha presentato Nintendo Switch Lite, una console pensata specificamente per giocare in modalità portatile ai titoli per Nintendo Switch.

Nintendo Switch Lite sarà disponibile dal 20 settembre in tre diversi colori: giallo, grigio e turchese. Oltre alla console, sarà possibile acquistare anche un set composto da una custodia e una pellicola protettiva per lo schermo. Il video che mostra le prime immagini di Switch Lite è disponibile sul sito ufficiale della console.

La versione Lite dispone di comandi integrati ed è più compatta della versione originale di Switch. Non è dotata dello stand integrato per la modalità da tavolo e, trattandosi di una console portatile, non trasmette l’immagine alla TV (la confezione non includerà né base, né cavo HDMI).

Con la nuova console è possibile giocare a tutti i titoli per Nintendo Switch compatibili con la modalità portatile, ma per alcuni di essi ci saranno delle restrizioni. La lista di funzioni e modalità compatibili con i vari giochi è disponibile sul sito ufficiale Nintendo e lo sarà anche sul retro della confezione dei singoli giochi.

Oltre ai tre colori già citati, dall’8 novembre la nuova console sarà disponibile nell’edizione speciale Zacian & Zamazenta, con pulsanti ciano e magenta e illustrazioni dei due nuovi Pokémon leggendari di Pokémon Spada e Pokémon Scudo (ma quest’edizione non includerà i giochi Pokémon Spada/Pokémon Scudo).