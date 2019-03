Due nuovi modelli di Nintendo Switch all’orizzonte?

Secondo una segnalazione del Wall Street Journal, al prossimo E3 potrebbero venire annunciati due nuovi modelli di Switch.

La prima versione di Switch sarebbe un upgrade mirato ai giocatori più esigenti, potente come PlayStation 4 Pro e Xbox One X. La seconda, mirata a un pubblico meno accanito al fine di occupare la fascia di mercato del 3DS.

Un reporter della testata ha definito il nuovo hardware “differente dall’originale” e “sorprendente”. Una fonte ha indicato l’E3 come possibile evento di presentazione. Il lancio delle console, invece, sarebbe previsto per i mesi successivi

A dicembre 2018 Switch aveva toccato i 32,7 milioni di console vendute. Nonostante i buoni dati di vendita, Nintendo aveva però ridotto in seguito le stime, in origine fissate a 38 milioni di unità vendute per la fine dell’anno fiscale-