Annunciati altri giochi e app di Pokémon

The Pokémon Company ha annunciato quattro nuovi giochi e servizi del popolare marchio.

I quattro prodotti sono un nuovo gioco di Detective Pikachu, un servizio di archiviazione e scambio dei Pokémon basato su clod, un nuovo gioco mobile e un’app per il monitoraggio del sonno.

Il gioco Detective Pikachu sarà il seguito diretto del primo, uscito su 3DS nel 2016. L’app Pokémon Home per Switch e smartphone, che arriverà nel 2020, permette di archiviare e scambiare i Pocket Monster con amici e altri utenti.

Più particolare l’app per monitorare il sonno che, secondo TPC, “offrirà un’esperienza di gioco unica” e realizzata con “la consulenza di diversi Snorlax”.

Il nuovo gioco per smartphone, realizzato da Nintendo insieme a DeNA, è intitolato Pokémon Masters. Ispirato a un’idea di Ken Sugimori, il gioco consiste in sfide contro i capi delle palestre della serie. Nelle immagini sono visibili Brock, Blue, Misty, Cyntia e altri. Dei prodotti annunciati, questo è il più vicino all’uscita, prevista per una data non meglio precisata del 2019.

Il 5 giugno Nintendo trasmetterà un Nintendo Direct sui nuovi titoli della serie.