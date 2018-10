Nintendo prepara una nuova versione di Switch

Secondo il Wall Street Journal, Nintendo commercializzerà un nuovo modello di Switch negli ultimi mesi del 2019.

La testata sostiene che la nuova versione di Switch potrebbe montare uno schermo LCD migliorato. Nintendo, a quanto pare, non sta prendendo in considerazione schermi OLED per rendere il dispositivo più luminoso, sottile ed energeticamente efficiente.

Il nuovo modello sarebbe volto a rinvigorire le vendite della console, che seppur molto buone non hanno mantenuto il ritmo iniziale. Nonostante il trend delle console mid-gen non sia più una novità, Nintendo è nota per gli aggiornamenti che di solito apporta alle sue console portatili, come il 3DS (di cui sono state prodotte sei versioni).