AftER Futuri Digitali Festival a Massa Lombarda

Tecnologie dello spazio sostenibili, per dare una casa a tutti, grazie al 3D ma anche alle competenze di chi si occupa di agricoltura, di gestione delle acque in un processo dove la digitalizzazione di diversi saperi rende replicabili le esperienze, riproducibili ovunque anche grazie all’approccio open source.

Tema della tappa di AftER Futuri Digitali a Massa Lombarda è stato il binomio digitale-sostenibilità, con narrazioni da parte della Pubblica Amministrazione e delle imprese che si impegnano in questa sfida. Si è partiti con il seminario Sostenibilità-Lavori in corso.

Costruire con il digitale, un evento per parlare delle potenzialità, dei rischi e dei nuovi scenari che si aprono oggi nel campo della sostenibilità grazie al digitale e delle opportunità offerte alla realizzazione di vere smart cities anche grazie alla stampa 3D di case/edifici, e dello sviluppo di soluzioni e prodotti green per l’abitare.

Quanto descritto è stato presentato da WASP che insieme ad un nucleo di imprese locali, propone la realizzazione di case sostenibili. Anche gli interventi delle due ClustER Manager hanno sottolineato la necessità di mettere insieme saperi diversi per affrontare le sfide del vivere attuale, portando alla conoscenza degli Enti Locali le esperienze di grande interesse per lo sviluppo locale.

Un esempio è il lavoro che i due ClustER stanno portando avanti su qualità dell’aria indoor e controllo dei consumi, dove si farà ampio utilizzo della sensoristica IoT; esperienza che vede la rete LoRaWan e la rete SensorNet realizzate da Lepida come tasselli importanti per lo scambio di dati e informazioni.

Nel pomeriggio l’Unione Bassa Romagna ha raccontato le sue esperienze in ambito di dematerializzazione nell’evento “Dalla carta alla nuvola” iniziative per rendere più efficiente e sostenibile la relazione tra PA e imprese, con un approccio non settoriale ma diffuso, non delegato ai soli sistemi informativi, ma coinvolgendo le diverse professionalità di tutto il territorio della Unione.