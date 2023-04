Abilitazione al cloud della PA, l’azione di Lepida e i nuovi listini

Lepida è presente sul marketplace ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) come infrastruttura qualificata QI1 e dispone di una soluzione per i piani di migrazione con l’opzione trasferimento in sicurezza dell’Infrastruttura IT verso lo IaaS.

Sono numerose le azioni che Lepida sta compiendo per fornire servizi agli enti soci nel contesto della Missione 1 Componente 1 del PNRR, relativamente all’Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”.

Per tale soluzione IaaS, qualificata come “Cloud Virtual Datacenter”, sono state previste le voci di listino relative alle risorse allocate sui Datacenter Lepida: CPU e RAM. Nella v110 del listino del 24.02.2023 sono state quindi inserite le voci 2D231 “CPU per Cloud Virtual Datacenter qualificato”, 2D232 “RAM 2GB”, oltre alle voci 2D233, 2D234, 2D235 e 2D236 per completare la gamma di soluzioni idonee, sotto il profilo amministrativo, alla migrazione al cloud dei servizi degli enti soci.

Il secondo ambito di azione di Lepida riguarda la puntuale verifica dei requisiti per le infrastrutture digitali e i servizi cloud, previsti dal Regolamento per il Cloud della PA di AgID del 15 dicembre 2021 e aggiornati con la determina n. 307 di ACN, anche ai fini della autocertificazione dell’adeguatezza dell’infrastruttura Lepida a trattare sia i dati ordinari sia i dati critici.

In tale ambito si inscrive il conseguimento di Lepida della certificazione ISO 14001:2015 per i propri Datacenter, fondamentale per la compliance alle norme DNSH.