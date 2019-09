Draghi taglia i tassi

Oggi è la giornata di Mario Draghi, che ha preannunciato un pacchetto di nuove misure di stimolo economico. Binace: al via operazione in Usa, la blockchain per le banche in India, negli Usa un fondo tokenizzato per il cinema.

Oggi è la giornata di Mario Draghi, che ha preannunciato un pacchetto di nuove misure di stimolo economico, con le aspettative degli investitori che si concentrano su un nuovo taglio dei tassi dal -0,4% a -0,5%, o persino -0,6%, una modifica della forward guidance, nuove misure per il sistema bancario ed infine un nuovo round di acquisti di bond, riaprendo il quantitative easing per potenzialmente 30 miliardi al mese.

Inoltre, la BCE taglierà le stime di crescita e di inflazione per i prossimi anni. Mercati in attesa, con la Cina che ha alleviato le preoccupazioni commerciali, affermando che escluderà da ulteriori dazi alcune merci statunitensi. Si tratta di un gesto di conciliazione tra le due superpotenze e un segno che mostra canali di comunicazione ancora aperti.

Binance annuncia il primo step del suo processo di crescita negli USA. A partire dal 18 settembre sarà aperta la fase di registrazione alla piattaforma e di verifica. Successivamente sarà possibile iniziare a depositare le criptovalute. Al momento ne sono accettate 6: BTC, ETH, XRP, BCH, LTC e USDT. Una scelta obbligata, visto che l’incertezza normativa USA potrebbe, come già accaduto, portare all’eliminazione di diverse criptovalute. Al momento Binance è operativa a San Francisco.

La tecnologia blockchain continua la propria espansione in India. Ad adottarla Bank of Baroda, come spiega Akhil Handa, Responsabile Fintech e Mobile Banking dell’istituto, secondo cui “questa tecnologia darà nuova linfa vitale al settore bancario. Renderà obsolete le tradizionali pratiche bancarie, eliminerà il ruolo degli intermediari, riducendo i costi delle transazioni. I processi saranno più trasparenti e sicuri. L’introduzione dei contratti intelligenti ridurrà al minimo le possibilità di frodi”.

L’attore e produttore cinematografico Wesley Snipes ha lanciato, in collaborazione con la società LCX, un fondo cinematografico tokenizzato da 25 milioni di dollari, il Daywalker Movie Fund. Coloro che acquistano i token divengono co-produttori dei film in uscita, dei quali riceveranno parte dei profitti generati dalla proprietà intellettuale che hanno acquistato.

