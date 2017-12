5G, gli 11 articoli più letti del 2017

Proponiamo ai nostri lettori una rilettura degli articoli che hanno suscitato maggiore interesse sul 5G e sul digitale terrestre, in attesa dell’imminente asta per l’assegnazione delle frequenze.

Il 5G avanza in Italia, fra sperimentazioni del Mise e nuovi progetti per trovare i casi d’uso più validi, in attesa dell’imminente asta per l’assegnazione delle frequenze che si terrà nel 2018, come stabilito dalla legge di Bilancio. Il nostro paese non vuole perdere il treno del nuovo standard wireless, che promette di aprire la nuova era dell’Internet of Things. Ma prima di allora dovremo procedere con il riordino dello spettro radio e con la migrazione dei broadcaster e con il passaggio al nuovo standard del digitale terestre DVBT2, non a caso l’argomento che ha suscitato il maggior interesse fra i nostri lettori. Ma ecco gli 11 articoli più letti sul 5G quest’anno, che danno il polso del sentiment dei nostri lettori.

Le tappe di avvicinamento al nuovo digitale terrestre e la roadmap del passaggio al nuovo standard televisivo e al nuovo standard mobile.

L’ITU fissa i requisiti minimi per il 5G mentre in Italia spunta l’ipotesi di un’asta anticipata sui 3.4-3.8 Ghz, anche se non c’è un benchmark europeo per questa banda.

Oggi a Roma l’evento ‘Quale 5G? Il Parlamento Europeo e una roadmap nazionale’ organizzato dall’Area Innovazione del Pd per fare il punto sullo stato di avanzamento del nuovo paradigma dell’IoT.

Oggi al workshop dell’Agcom ‘5G evoluzione o rivoluzione?’ il punto della situazione fra regole e industria sulla nuova generazione tecnologica di comunicazione mobile.

Frammentazione degli standard e dello spettro radio i fattori che rischiano di pesare sullo sviluppo della prossima generazione wireless.

I maggiori player della industry puntano al lancio di uno standard comune basato sull’Lte per anticipare i tempi di lancio del nuovo paradigma wireless.

Secondo GlobalData, nella Ue il rollout del 5G sarà relativamente lento nei prossimi anni replicando così il ritmo di sviluppo non certo esaltante del 4G.

Base d’asta di 2,5 miliardi di euro per le frequenze del 5G che andranno a gara nel 2018. Bande pioniere disponibili subito, per i 700 Mhz bisognerà attendere il 2022.

Mirella Liuzzi (M5S): ‘Occorre un cambio di paradigma sintetizzato con lo slogan ‘Put Citizen First’: per essere pienamente fruibili i servizi online della PA devono essere disegnati sulle esigenze del cittadino’.

Analisi puntuale dell’ex articolo 89 della Legge di Bilancio, che oltre all’asta per il 5G prevede la revisione completa dell’uso delle frequenze in vista della migrazione dei broadcaster.

La ‘chiave di volta’ dell’ex articolo 89, sta nel quinto comma, che segue quello in cui si prevede che l’Agcom approvi il nuovo Piano di assegnazione delle frequenze entro il 31 maggio 2018 nelle sole frequenze attribuite all’Italia dagli accordi internazionali.