4 tecnologie critiche che l’Europa vuole proteggere dalla Cina

La Commissione europea ha avviato una serie di valutazioni dei rischi legati alle tecnologie sensibili, compresi i semiconduttori avanzati.

La Commissione Europea ha presentato a inizio ottobre un elenco preliminare di quattro aree tecnologiche che presentano il rischio più elevato di essere utilizzate in modo improprio, per sostenere regimi autocratici e violare i diritti umani.

Le 4 tecnologie più sensibili

Microchip all’avanguardia, sistemi basati sull’intelligenza artificiale, calcolo quantistico e ingegneria genetica saranno messi sotto il microscopio per determinare se le loro esportazioni e importazioni rappresentano un pericolo per la sicurezza dell’Unione europea nel suo insieme.

L’analisi interna comporterà strette e intense consultazioni con i 27 Stati membri e il settore privato. L’obiettivo è presentare un elenco finale delle tecnologie ad alto rischio in primavera.

La designazione potrebbe aprire la porta a potenziali restrizioni, inclusi divieti commerciali e controlli sugli investimenti, anche se qualsiasi passo del genere incontrerà sicuramente la contestazione di alcune capitali riluttanti a lasciare che Bruxelles interferisca in questioni di sicurezza nazionale.

Valutazione dei rischi

Le valutazioni dei rischi hanno lo scopo di raccogliere maggiori informazioni su quattro aree tecnologiche chiave, che sono state selezionate attentamente per la loro natura in continua evoluzione e trasformativa e per il loro potenziale “imminente” di essere utilizzate in modo improprio per scopi militari e violazioni dei diritti umani, come la sorveglianza di massa. Questi sono:

Semiconduttori avanzati, tra cui microelettronica, fotonica, chip ad alta frequenza e apparecchiature per la produzione di semiconduttori.

Intelligenza artificiale, compreso il calcolo ad alte prestazioni, il cloud e l’edge computing, l’analisi dei dati, la visione artificiale, l’elaborazione del linguaggio e il riconoscimento degli oggetti.

Tecnologia quantistica, inclusi calcolo quantistico, crittografia quantistica, comunicazioni quantistiche, rilevamento e radar quantistici.

Biotecnologie, comprese le tecniche di modificazione genetica, nuove tecniche genomiche, gene drive e biologia di sintesi.

Gli Stati membri, gli esperti e i rappresentanti del settore privato parteciperanno a questa analisi interna e presenteranno feedback, commenti e, idealmente, informazioni riservate che possano fornire una visione più completa delle insidie e degli effetti collaterali di queste tecnologie.

Strategia di de-risking

La selezione è il primo risultato tangibile della strategia di “de-risking” lanciata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con l’obiettivo di ridurre la pletora di vulnerabilità e dipendenze che il blocco ha accumulato in diversi decenni di libero mercato. compiacimento.

Von der Leyen aveva originariamente proposto di “ridurre i rischi” nel contesto delle relazioni UE-Cina, che hanno preso una brusca svolta in peggioramento a causa della repressione degli uiguri nella regione dello Xinjiang, delle origini della pandemia di COVID-19, della guerra della Russia contro l’Ucraina e le continue tensioni nello Stretto di Taiwan, tra le altre fonti di attrito.

“Un giocatore, non un parco giochi”

Bruxelles vuole creare dei cuscinetti nel caso in cui l’UE dovesse cadere vittima di problemi di approvvigionamento, in cui le dipendenze radicate si rivolgono contro la sicurezza nazionale, provocando il caos in interi settori e mettendo in pericolo migliaia di posti di lavoro.

“La tecnologia è attualmente al centro della competizione geopolitica. E l’UE vuole essere un attore, non un parco giochi”, ha detto durante la presentazione Věra Jourová, vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza.

“Questo non è contro nessun paese. Facciamo quello che crediamo sia nell’interesse generale dei nostri concittadini”, ha detto accanto a lei Thierry Breton, il commissario europeo per il mercato interno. “Quando vediamo che c’è il rischio di un’eccessiva dipendenza, il rischio di rompere una catena di approvvigionamento che potrebbe essere fondamentale per noi, agiamo, non aspettiamo”.