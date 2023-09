Zegona in trattativa per rilevare Vodafone Spagna

Il fondo britannico Zegona conferma la trattativa in corso per rilevare il business di Vodafone in Spagna. Operazione in linea con il piano di ristrutturazione.

Zegona, fondo d’investimenti londinese specializzato nel mercato Tlc guidato dal portoghese Mario Vaz dallo scorso aprile, è in trattativa per l’acquisizione delle attività di Vodafone in Spagna. Lo conferma il fondo medesimo, che sta trattando con le banche per finanziare l’operazione che è ancora da costruire e confermare e per la quale sarà eventualmente necessaria una due diligence per formalizzare l’offerta.

Di fatto, non c’è ancora alcuna sicurezza che l’operazione vada in porto.

Caccia ai fondi

Il quotidiano spagnolo Expansion ha reso noto che Zegona starebbe cercando fondi per rilevare la totalità o il 50% di Vodafone Spagna. Sarebbe certamente più facile trovare fondi per una quota del 50%.

L’offerta potrebbe valutare la compagnia più di 5 miliardi di euro.

Ristrutturazione

Il Ceo di Vodafone Group Margherita Della Valle ha lanciato una revisione strategica della business unit spagnola a maggio, precisando di essere pronta ad un cambio di struttura, indicando che la vendita sarebbe un’opzione per un business che sta lottando intensamente in un ambiente molto competitivo negli ultimi anni di guerra dei prezzi.

Vodafone è uno dei tre principali operatori in Spagna insieme con Telefonica e Orange. Quest’ultima si trova ne bel mezzo della fusione con MasMovil, il quarto operatore iberico.