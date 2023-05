Margherita Della Valle, Ceo di Vodafone, presenta la sua strategia per l’azienda. “Oggi annuncio i miei piani per Vodafone – ha detto l’amministratore delegato presentando i conti 2023 – La nostra prestazione non è stata abbastanza buona. Per un risultato costante, Vodafone deve cambiare”.

“Le mie priorità sono i clienti, la semplicità e la crescita. Semplificheremo la nostra organizzazione, eliminando la complessità per riconquistare la nostra competitività. Riallocheremo le risorse per fornire il servizio di qualità che i nostri clienti si aspettano e spingerci oltre nella crescita partendo dalla posizione unica di Vodafone Business.”

Ma il piano di azione sulla ‘semplicità’ prevede “11.000 riduzioni di ruoli pianificate in tre anni, con semplificazione sia della sede centrale che dei mercati locali”. Per crescere invece “un piano di risanamento in Germania, continua azione sui prezzi e revisione strategica in Spagna”.

Piano triennale

Il piano triennale firmato Della Valle parte dall’analisi delle tlc in Europa e tocca subito il tasto sensibile del rendimento per gli azionisti: “Il settore delle telecomunicazioni europeo ha tra i più bassi ROCE (il rendimento del capitale investito, ndr) in Europa, accanto al più alto capitale richiesto di investimento” con un impatto sul rendimento degli azionisti.

Ma per Vodafone, spiega Della Valle, “la performance è peggiorata nel tempo” e a questo è collegata l’esperienza dei clienti, con differenze tra paese e paese. “Dobbiamo superare alcune sfide evidenti. Siamo più complessi di quanto dobbiamo essere, il che limita la nostra agilità commerciale locale” aggiunge l’ad e imposta la sua strategia su quattro direttrici. “Riequilibreremo la nostra organizzazione per massimizzare il potenziale di Vodafone Business, cosa che continua a fare accelerare la crescita; per vincere nei nostri mercati consumer, ci concentreremo nuovamente sulle basi e forniremo l’esperienza semplice e prevedibile che i nostri clienti si aspettano; saremo un’organizzazione più snella e semplice e concentreremo le nostre risorse su un portafoglio di prodotti e aree geografiche dimensionato correttamente per crescita e rendimenti col tempo”.

“Per attuare il cambiamento in queste quattro aree, abbiamo già avviato un piano d’azione, incentrato su tre priorità: clienti, semplicità e crescita” e in particolare “11.000 riduzioni di ruoli pianificate in tre anni, con semplificazione sia della sede centrale che dei mercati locali” e un “piano di risanamento in Germania, continua azione sui prezzi e revisione strategica in Spagna”.

“Cambieremo il livello di ambizione, velocità e risolutezza dell’esecuzione – conclude – Avremo mercati potenziati focalizzati sui clienti, espanderemo Vodafone Business ed elimineremo la complessità per semplificare il modo in cui operiamo”.

I conti di Vodafone, l’ad Della Valle: ‘Ricavi troppo bassi’

Il gruppo ha registrato un incremento di ricavi e profitti per l’esercizio 2023. Secondo i risultati preliminari, i ricavi totali sono aumentati dello 0,3% a 45,7 miliardi di euro a fronte dei 45,6 miliardi di euro dell’esercizio 2022, grazie alla crescita in Africa e all’aumento delle vendite di apparecchiature, compensate da minori ricavi di servizi in Europa e da movimenti di cambio sfavorevoli.

L’Ebitda rettificato è diminuito dell’1,3% a 14,7 miliardi di euro, con la crescita dei ricavi compensata dall’aumento dei costi energetici e dalla sotto performance commerciale in Germania. L’utile operativo è salito a 14,3 miliardi di euro e il gruppo ha realizzato un utile di 12,3 miliardi di euro per il periodo, in gran parte grazie alla plusvalenza sulla cessione di Vantage Towers.

L’utile base per azione è stato di 42,77 centesimi di euro, rispetto all’utile base per azione di 7,71 centesimi di euro dell’anno precedente.

In precendeza, Vodafone aveva già annunciato il taglio di mille persone in Italia.