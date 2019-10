I live di X Factor saranno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV; il mercoledì in prima serata, in chiaro su TV8.

Otto serate di grande musica live – inclusa la finalissima al Mediolanum Forum di Assago il 12 dicembre – per scegliere il vincitore dell’edizione 2019 di X Factor. I live del talent di Sky, prodotto da Fremantle, saranno in onda dal 24 ottobre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), disponibile anche on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV; il mercoledì in prima serata, in chiaro su TV8.

Alcune novità di X Factor 2019

I 12 protagonisti di questa edizione sono divisi nelle quattro squadre guidate da Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta: la cantautrice milanese Malika accompagnerà in questa avventura gli Under Uomini, per la discografica Mara Maionchi sarà un ritorno alla guida degli Over, a Samuel la categoria dei Gruppi mentre Sfera sarà il mentore delle Under Donne. Con loro Alessandro Cattelan, nel duplice ruolo di conduttore e creative producer dello show.

Vodafone porta per la prima volta il 5G in uno show tv

Ricordiamo che quest’edizione sarà il primo spettacolo televisivo in Italia a beneficiare dei vantaggi del 5G di Vodafone: “i concorrenti e il pubblico potranno sperimentare le straordinarie applicazioni che la tecnologia 5G avrà anche nel mondo dell’intrattenimento”, ha dichiarato la compagnia telefonica. Le applicazioni non saranno disponibili da subito, ma nei prossimi live.

Perché iscriversi al canale Telegram X Factor

Da quest’anno è possibile anche iscriversi al servizio Telegram di X Factor, per ricevere video, news esclusive e anticipazioni sul programma. Basta cercare il canale X Factor su Telegram e da quel momento si riceveranno notizie sui giudici e sui concorrenti di X Factor 2019 e su X Factor Daily.

Inoltre, come lo scorso anno i concorrenti vivranno un rapporto più stretto con il pubblico: ognuno di loro, infatti, potrà raccontare l’esperienza nel programma dal proprio punto di vista pubblicando contenuti su un proprio account Instagram e interagendo con i fan rispondendo ai commenti. Un racconto in soggettiva che farà sentire la loro voce non solo sul palco e nel daily ma anche in rete.

Come sarà il palco del nuovissimo X Factor Dome

Quest’anno, X Factor cambia casa e approda in una nuova e spettacolare location, un vero e proprio Dome in cui prenderà vita una macchina produttiva colossale. Ci sono 300 persone impiegate per il montaggio del palco la cui superficie calpestabile è di ben 800 metri quadrati. Sono state montate 1,5 km di americane, più 250 mq di ledwall – di cui 200 metri quadrati movimentati tramite software su binari e sistema di pompe idrauliche – e 4 pedane di 8,5 x 2 metri ciascuna, automatizzate con software custom. L’allestimento prevede 50 metri di binari telecamere, 30 metri di binari telecamere remotati, 15 telecamere – di cui una Dynamicam volante – 20 chilometri di cavi, 20 motori a velocità variabile, 40 metri di sipari per ingresso scene, 18 motori kinesys per movimentazione del tetto con 70 luci motorizzate e 500 metri di scenoluminoso. In totale sono oltre 200 le persone che lavorano dietro le quinte ogni settimana per preparare lo show.

Mika e Coez gli ospiti del primo live

Il primo live di X Factor 2019 si accende con la presenza di due ospiti d’eccezione: MIKA, la star internazionale amatissima dal pubblico dello show e non solo, e COEZ, il cantautore romano entrato a pieno titolo nella storia dello streaming e della discografia italiana.

I 5 modi digitali per votare

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente GRATUITO: