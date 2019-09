X Factor 2019, che inizierà giovedì 12 settembre con le selezioni, sarà il primo spettacolo televisivo in Italia a beneficiare dei vantaggi del 5G di Vodafone. Il talent show in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW TV, disponibile anche on demand e su Sky Go. Il venerdì visibile in chiaro su TV8.

X Factor 2019 all’insegna del 5G. L’edizione numero 13 del talent show di Sky, prodotto da Fremantle, che inizierà giovedì 12 settembre con le selezioni, sarà il primo spettacolo televisivo in Italia a beneficiare dei vantaggi della tecnologia mobile di quinta generazione. Con il 5G di Vodafone “lo spettacolo sarà ancora più entusiasmante e appassionante”, promette l’operatore telefonico, tra gli official partner, perché “i concorrenti e il pubblico potranno sperimentare le straordinarie applicazioni che la tecnologia 5G avrà anche nel mondo dell’intrattenimento”, si legge nella nota della società guidata da Aldo Bisio.

“La musica e il 5G hanno in comune il prezioso potere di connettere le persone, missione nella quale Vodafone si identifica da sempre”, ha detto Luca Casaura, Head of Brand and Advertising di Vodafone Italia, che ha aggiunto: “Grazie alla sua leadership nella rete di ultima generazione, Vodafone darà un contributo fondamentale allo spettacolo creando vere e proprie esperienze in 5G, avvicinando le più avanzate tecnologie alle persone e anticipando il futuro straordinario che ci aspetta”.

X Factor 2019, che per il nono anno consecutivo sarà condotto da Alessandro Cattelan, sarà in onda da giovedì 12 settembre in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW TV, disponibile anche on demand e su Sky Go. Il venerdì sarà visibile in chiaro su TV8.

Al tavolo dei giudici, una giuria quasi completamente rivoluzionata: torna l’indiscussa playmaker Mara Maionchi insieme a tre nuovi ingressi, la cantautrice Malika Ayane, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Un quartetto inedito, che segna – per la prima volta nella storia di X Factor – un cambiamento così radicale; ma anche eterogeneo, che porta al tavolo una grande varietà di voci, storie e idee per rappresentare al meglio il panorama musicale contemporaneo.

Alessandro Cattelan da questa stagione entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show.

Dopo la fase iniziale dei casting – che ha chiamato a raccolta circa 40.000 persone, provenienti dall’Italia e dall’estero ma anche numerosi italiani di seconda generazione (età media dei partecipanti 18 anni, molti 16enni ma anche un 74enne, il più anziano a iscriversi) – fanno il loro esordio, al tavolo, i nuovi giudici: al Pala Alpitour di Torino vanno in scena le Auditions di X Factor 2019, raccontate nei primi tre appuntamenti televisivi a partire da giovedì 12 settembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su SkyGo- su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea -e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, in chiaro su TV8.