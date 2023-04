Comunicata alle RSU sindacali WindTre di tutte le sedi l’intenzione di cedere la maggioranza della rete di WindTre al fondo svedese EQT AB. La società ha comunicato oggi ai sindacati e Unindustria l’intenzione di conferire il 60% del ramo d’azienda comprensivo di tutti i gli asset di accesso radio, accesso fisso, trasporto e di rete posseduti e relativi contratti e personale dedicato alla EQT AB, il fondo d’investimento svedese con cui da tempo trattava. Il restante 40% resta in mano al Gruppo CK Hutchison attraverso la cessione infra gruppo a CK Hutchison Group Telecom Italy Investments.

Leggi anche: Wind Tre, riprende quota l’ipotesi spin off della rete

WindTre, secondo quanto si legge nel documento, resterà il primo cliente della NetCo mentre gli altri clienti sono gli operatori attivi attualmente sulla rete WindTre.

Nel pacchetto la fornitura di servizi di rete (quali trasmissione e interconnessione dei segnali) atti a supportare le comunicazioni telefoniche e di trasmissione dati fissi e mobili, inclusi i servizi ausiliari.

L’operazione risponde “all’esigenza di WindTre di adottare una struttura industriale, commerciale ed operativa più sostenibile in un settore che negli ultimi anni ha subito un costante e drastico calo di ricavi e margini a causa di un costante calo dei prezzi”, della competitività a fronte di un tasso di investimenti estremamente elevato. A peggiorare il quadro l’inflazione e il costo dell’energia.

E’ obiettivo di WindTre di procedere al conferimento entro del ramo d’azienda e dei lavoratori interessati (circa 2mia dei 6.500 complessivi in Italia) entro il primo ottobre 2023.

Per quanto riguarda la quota del 40% che resta in mano a CK Hutchison Group Telecom Italy Investments, per il momento si tratta di una cessione interna al gruppo. Un semplice transito in vista di una ulteriore cessione?