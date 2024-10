L'obiettivo della collaborazione pubblico-privato è il miglioramento della qualità di vita dei cittadini secondo i principi della Smart City. Stefania Matrone (WINDTRE): 'Siamo partner strategico per la PA'. Francesco Vassallo (Vicesindaco Milano): 'Milano strategica per l'area metropolitana'. Andrea Orlandi (Sindaco di Rho): 'Favorire l’insegnamento attraverso una connettività avanzata'. Rino Pruiti (Sindaco di Buccinasco): 'Continuiamo a investire in tecnologie verdi'. Mauro Aggugini (Vicesindaco di Arese): 'Ruolo cruciale dei Mobility Analytics'.

WINDTRE ha presentato a sindaci e amministratori della Città metropolitana di Milano un percorso di collaborazione pubblico-privato per l’introduzione di soluzioni di digitalizzazione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell’hinterland milanese.

Esperti di digitalizzazione dei servizi pubblici e accademici hanno illustrato le modalità di attuazione di processi di trasformazione digitale che migliorano la qualità dell’amministrazione nell’interesse finale dei cittadini. I sindaci di Rho, Buccinasco e Baranzate e il vicesindaco di Arese hanno condiviso la propria esperienza con i colleghi presenti. Niccolò Cusumano (SDA Bocconi), Ernesto Damiani (Università di Milano) e Edoardo Raffiotta (Università Bicocca) hanno illustrato buone pratiche e modelli di intervento sistematizzati nella prospettiva accademica.

Processi di digitalizzazione

La discussione ha messo in evidenza la concretezza e la fattibilità dei processi di digitalizzazione, che possono essere avviati rapidamente per creare un circolo virtuoso che produce effetti concreti, mostra risultati che accrescono il consenso, aiuta il personale dell’amministrazione a sviluppare competenze sul campo. Sono state illustrate soluzioni che intervengono sull’efficienza energetica, la gestione dei flussi e del traffico (dai pendolari ai turisti), la comunicazione dall’amministrazione al cittadino, la digitalizzazione di aule per la formazione ma anche per le adunanze assembleari per favorire la partecipazione ibrida (in presenza e da remoto).

Il protocollo

Il protocollo di collaborazione pubblico-privato proposto da WINDTRE crea una cornice di trasparenza in cui individuare il fabbisogno delle comunità locali, le priorità dell’amministrazione e le soluzioni che possono rispondere a queste esigenze.

La collaborazione include “Smart City Transformation Academy”, un percorso formativo sull’uso delle tecnologie per migliorare l’ambiente urbano, promuovere il risparmio energetico e stimolare l’innovazione come motore del cambiamento per la PA.

Le soluzioni più innovative

All’interno di Palazzo Isimbardi sono stati allestiti da WINDTRE anche alcuni demo point per presentare le soluzioni più innovative dedicate alle pubbliche amministrazioni: Mobility Data Analytics, il servizio Data Driven per migliorare i servizi ai cittadini e sviluppare strategie mirate; Energy Supervisor, la soluzione per la gestione più efficiente dei consumi energetici; Digital Signage, sistemi di comunicazione digitale su schermi elettronici e totem interattivi; la Sala Smart, basata su connettività avanzata, intelligenza artificiale e sensoristica diffusa per rendere più accoglienti e funzionali ambienti come le sale consiliari o gli spazi dedicati a riunioni e assemblee; oltre alle Centrali telefoniche previste dall’Accordo Quadro CT9 per la PA.

Stefania Matrone (WINDTRE): ‘Siamo partner strategico per la PA’

“Iniziative come quella di oggi rappresentano un’importante opportunità di incontro tra il mondo delle aziende e quello delle istituzioni, oltre a favorire il confronto tra le amministrazioni sulle soluzioni tecnologiche implementate e sulle necessità dei rispettivi territori” ha commentato Stefania Matrone, Direttrice Business Change Office e Ambassador dell’obiettivo Smart City di WINDTRE “Con questo evento, l’azienda si conferma un partner strategico per la PA, anche attraverso proposte per migliorare la qualità della vita urbana e promuovere la sostenibilità ambientale. Una componente essenziale del nostro piano di sostenibilità, che punta a colmare il divario di competenze tecnologiche tra le amministrazioni locali e le innovazioni digitali”.

Francesco Vassallo (Vicesindaco Milano): ‘Milano strategica per l’area metropolitana’

“La Città metropolitana di Milano riveste un ruolo strategico per l’innovazione e la connettività dell’area metropolitana, grazie all’ormai collaudato Campus digitale che mette in rete istituzioni, scuole, ospedali, Questure. Proprio pochi giorni fa l’ente ha ottenuto un importante finanziamento per implementare i servizi di cybersicurezza, senza dimenticare i progetti del Digital twin e di smart city. Creare quindi nuove occasioni di dialogo per il territorio rientra nella più ampia attività di interconnessione e regia che l’ente svolge, portando nuove opportunità all’attenzione dei Comuni e favorendo occasioni di crescita tecnologica, come già avvenuto con le misure a favore della digitalizzazione e della transizione digitale finanziate dal PNRR”, ha dichiarato Francesco Vassallo, Vicesindaco Città Metropolitana di Milano.

Andrea Orlandi (Sindaco di Rho): ‘Favorire l’insegnamento attraverso una connettività avanzata’

Andrea Orlandi, Sindaco di Rho, ha aggiunto: “Le novità tecnologiche possono rappresentare un notevole supporto su molti fronti, scoprire iniziative e progetti è sempre stimolante. Lo abbiamo sperimentato all’Aula Piscopia attrezzata in Mind per favorire l’insegnamento attraverso una connettività avanzata. Come Amministrazione comunale ci preme puntare su proposte in grado di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, sempre con uno sguardo rivolto all’inclusione e al rispetto del territorio. Sul fronte Smart City ci stiamo attivando in particolare per quanto riguarda la mobilità e il confronto con le aziende e le start up ci permette di focalizzare gli orizzonti da raggiungere”.

Rino Pruiti (Sindaco di Buccinasco): ‘Continuiamo a investire in tecnologie verdi’

“Gestire le risorse in modo intelligente, investendo su tecnologie pulite che rendano più facile accedere ai servizi e permettano di muoversi in modo sostenibile, è un impegno importante che oggi ogni Amministrazione pubblica deve perseguire. E la sinergia con imprese e altri enti diventa fondamentale. A Buccinasco abbiamo una rete capillare di percorsi ciclabili e abbiamo messo a disposizione dei ciclisti anche colonnine per la riparazione di biciclette e e-bike, con ricarica. Numerose anche le infrastrutture per la ricarica di auto e moto. Continuiamo inoltre a investire tecnologie verdi come i lampioni intelligenti a ricarica solare nei parchi e il totale relamping degli edifici pubblici. Abbiamo anche sportelli polifunzionali on line che consentono ai cittadini di reperire documenti o usufruire dei servizi senza recarsi in comune. Tutte buone pratiche che possono essere diffuse anche sul territorio metropolitano” ha commentato il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti.

Mauro Aggugini (Vicesindaco di Arese): ‘Ruolo cruciale dei Mobility Analytics’

Il Vicesindaco di Arese, Mauro Aggugini, ha sottolineato: “l’importanza della pianificazione della viabilità pubblica e il ruolo cruciale dei Mobility Analytics. Attraverso un esempio di studio condotto nel 2022 nell’area del centro commerciale di Arese, è stata dimostrata l’utilità dei dati digitali raccolti dai dispositivi mobili per monitorare i flussi di traffico in modo continuo e dettagliato, permettendo decisioni informate e tempestive. Questo ha consentito di evidenziare i vantaggi di un approccio sovracomunale alla pianificazione, non solo per la gestione della mobilità, ma anche per la sostenibilità ambientale, riducendo l’inquinamento e promuovendo mezzi di trasporto alternativi. Uno studio importante per affrontare le sfide future in modo scientifico e lungimirante”.

