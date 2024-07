Con il 5G nuove soluzioni per la digitalizzazione delle reti elettriche. Per Luca Monti, Innovation Hub Manager di WINDTRE 'la partecipazione al progetto è coerente con la strategia di WINDTRE per la valorizzazione dei grandi investimenti tecnologici richiesti da un mercato sempre più esigente in termini di servizi di connettività evoluta'.

WINDTRE, insieme ad un consorzio di 24 partner su 7 paesi europei e coordinato da Enel Grids, ha concluso con successo il progetto Smart5Grid finanziato dal programma UE Horizon 2020 che prevedeva l’utilizzo di soluzioni 5G per le reti energetiche “smart” del futuro.

Smart energy

Sfruttando i progressi nelle reti di comunicazione wireless e la tecnologia 5G, il progetto ha aperto la strada a promettenti vie di sviluppo in un settore strategico come quello energetico. L’evoluzione tecnologica delle reti di distribuzione elettrica è uno snodo fondamentale per l’incremento di utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili.

Quattro progetti pilota in Italia, Spagna, Grecia e Bulgaria

In questo ambito, uno dei principali risultati del progetto è stato l’aver introdotto il concetto di Network Application per facilitare l’accesso a sviluppatori di terze parti, riducendo la complessità del 5G ed ampliando la platea dei possibili utilizzatori di questa tecnologia. Per validare questo approccio, sono stati sviluppati quattro progetti pilota in Italia, Spagna, Grecia e Bulgaria, coprendo vari casi d’uso tipici del settore energetico, nei quali è richiesta una bassissima latenza.

Network application più edge computing

L’uso congiunto delle Network Application e di speciali piattaforme di edge computing installati all’interno della infrastruttura di Telecomunicazioni ha consentito l’implementazione del cosiddetto 5G-based edge-cloud computing, che rappresenta una delle più valide implementazioni per coniugare le funzionalità avanzate della rete 5G con le necessità degli utenti, avvicinando la potenza di calcolo dove questa è più necessaria.

L’obiettivo dei nove progetti paralleli del 5G-PPP (5G-Public Private Partnership) che hanno proposto un approccio alle Network Application è quello di favorire la trasformazione digitale in differenti contesti verticali, come quello delle Smart Energy Grids per il potenziamento di soluzioni sostenibili nel settore energetico, la mobilità e la sicurezza delle future Smart City.

WINDTRE ha contribuito al progetto Smart5Grid rendendo disponibile una infrastruttura 5G dedicata, in linea con requisiti mission critical che caratterizzano smart grid sempre più intelligenti e automatiche.

Luca Monti (WINDTRE): ‘la partecipazione al progetto è coerente con la strategia di WINDTRE per la valorizzazione dei grandi investimenti tecnologici’

Per Luca Monti Innovation Hub Manager di WINDTRE “la partecipazione al progetto è coerente con la strategia di WINDTRE per la valorizzazione dei grandi investimenti tecnologici richiesti da un mercato sempre più esigente in termini di servizi di connettività evoluta: l’obiettivo è quello di generare nuove opportunità di business grazie alla crescente collaborazione con service provider e sviluppatori di servizi innovativi che vogliano avvalersi della progressiva esposizione delle funzionalità di rete”.

Attraverso SMART5GRID, inserito nel programma Horizon 2020, promosso dalla Commissione Europea, il si è voluto valutare come il 5G sia in grado di operare a basse latenze e ad elevate velocità, gestendo numerosi oggetti e, grazie al Network Slicing e all’approccio cloud, sia capace di abilitare servizi diversi in una singola rete fisica. La rete di quinta generazione di WINDTRE supporta lo sviluppo di nuove network application (NetApps) che favoriscono la trasformazione digitale in differenti contesti verticali, come quello della Smart Energy per il potenziamento di innovative soluzioni nel settore energetico, l’industry 4.0, la mobilità e la public safety delle future Smart City.

