Grande successo per la terza call WiFI4Eu della Commissione europea per promuovere il libero accesso alla connettività WiFi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa.

Alla chiusura dei termini per partecipare al bando, sono state più di 11.000 le domande ricevute dalla Networks Executive Agency (INEA), cioè oltre 6 volte il numero di voucher disponibili.

+11000 Municipalities from all over the #EU, +2000 applied within the first 2 seconds of the third #WiFi4EU Call.



We'll distribute soon 1780 vouchers. This proves that our initiative is useful and appreciated. Thank you all for participation! https://t.co/nQ5h4ofP6m pic.twitter.com/AwpPvmwXoZ