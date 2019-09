WiFi4Eu, il 19 settembre via alla terza call da 27 milioni di euro

Annunciata la data di partenza del nuovo bando per accedere ai 1.780 voucher del progetto WiFi4Eu dedicato alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ad attivare ed aumentare i livelli di connettività delle amministrazioni pubbliche locali.

La terza call del bando aprirà il 19 settembre 2019 e per 24 ore circa metterà a disposizione delle municipalità partecipanti il fondo da 26,7 milioni di euro.

Ogni singolo voucher avrà il valore di 15.000 euro.

Happy to announce that the 3d #WiFi4Eu call will open on 19 September. This is a great opportunity for municipalities around the #EU. €15.000 voucher to convert public spaces in WiFi free zone.



More info here: https://t.co/by6FaVZU9p pic.twitter.com/SWm64xqYmE