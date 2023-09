HPE, reti private 5G e WiFi alla Ryder Cup 2023

Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) ha messo a disposizione della Ryder Cup 2023 una rivoluzionaria rete che integra Private 5G e Wi-Fi, aprendo una finestra sul futuro della connettività wireless. Unendo la tecnologia del Private 5G di Athonet, una recente acquisizione di Hewlett Packard Enterprise, e la tecnologia Wi-Fi di HPE Aruba Networking, per la prima volta forniranno nuove potenzialità ultra-sicure, una copertura notevolmente ampliata e un’esperienza migliore per fan e organizzatori di uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo.

L’evento golfistico di risonanza mondiale, in programma al Marco Simone Golf & Country Club a Roma, dal 25 settembre al 1° ottobre, comporta per gli organizzatori eccezionali sfide di connettività. Il campo da golf, che ricopre 370 acri di terreno protetto per motivi archeologici, è stato trasformato in uno degli stadi temporanei più grandi al mondo, pronto a ospitare 250.000 spettatori nel corso dell’evento. Per soddisfare la richiesta dei fan e dello staff di poter contare su una connettività a banda larga ovunque e in qualsiasi momento, offrire una rete wireless innovativa era essenziale per gli organizzatori.

Per soddisfare le necessità di connettività della Ryder Cup, HPE ha sviluppato un network innovativo che integra Private 5G e Wi-Fi. Il Wi-Fi è utilizzato principalmente per offrire la connettività ad elevate capacità necessaria per le migliaia di fan riuniti negli spazi più frequentati. Il Private 5G offre sia una copertura completa, fino alle parti più remote del campo da golf, sia un private network affidabile per garantire le importanti comunicazioni dello staff. Il network così progettato rappresenta un’anticipazione del futuro del private networking e una prima concretizzazione della visione HPE alla base dell’acquisizione di Athonet nel giugno 2023.

“Ogni Ryder Cup ci offre l’opportunità di spingerci oltre i limiti dell’innovazione tecnologica per migliorare l’esperienza dei fan. È davvero stimolante aprire nuovi orizzonti grazie alla combinazione di tecnologie Wi-Fi e Private 5G di altissimo livello,” ha dichiarato Michael Cole, chief technology officer dell’European Tour group e di Ryder Cup Europe. “Il Private 5G offre moltissimi vantaggi funzionali, consentendoci di avere un network completamente privato che non subirà la pressione dell’elevata richiesta di banda larga da parte del pubblico. Ci garantisce una copertura completa per i cellulari, fornendo servizi fondamentali come la sicurezza, l’assistenza, la biglietteria e la gestione del punteggio, che altrimenti non avrebbero potuto essere assicurati attraverso i network telefonici locali, vista la pressione a cui sono sottoposti”.

“Quando abbiamo annunciato l’acquisizione di Athonet all’inizio dell’anno, il nostro obiettivo era diventare leader globali per le soluzioni di Private 5G e la Ryder Cup è l’occasione perfetta per mostrare come le nostre innovazioni in ambito Wi-Fi e private 5G si integrano per raggiungere l’obiettivo,” ha dichiarato Phil Mottram, Executive Vice President e General Manager di HPE Aruba Networking. “Questa è la vetrina perfetta per il Private 5G integrato al Wi-Fi in un ambiente complesso, con il Private 5G che garantisce un’ampia copertura e affidabilità per le attività dello staff, mentre il Wi-Fi 6E offre connettività ad elevate capacità alle migliaia di fan concentrati negli spazi più affollati”.

Far crescere la Ryder Cup grazie all’innovazione

Il network Wi-Fi ad elevate prestazioni fornito da HPE Aruba Networking continua ad offrire la fonte principale di connettività per gli organizzatori, i concorrenti, gli sponsor e gli spettatori. La grande capacità di portata di un network Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E capillarmente distribuito rappresenta la soluzione ottimale per gli spazi affollati come un circolo sportivo, le aree di hospitality e retail, così come le tribune degli spettatori. Inoltre, dispositivi come computer e tablet spesso non riescono a connettersi alle reti cellulari, e gli accordi roaming tra le reti cellulari pubbliche e private sono solo a una fase iniziale.

Il network sfrutta le più recenti tecnologie Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, fornendo quasi il doppio della capacità assicurata in occasione di Parigi 2018 attraverso più di 800 varchi Wi-Fi. La struttura portante del network è costituita da 200 switch HPE Aruba Networking CX e dalla soluzione gestionale AI-powered HPE Aruba Networking Central, che offre un punto di visibilità e controllo unificato per tutto il network. Il pannello di controllo di HPE Aruba Networking Central consente anche di ottenere insight basati sull’AI riguardo a quanto che sta succedendo in tutto l’ambiente da un punto di vista di risoluzioni di problemi del network, ottimizzazione e sicurezza. Inoltre, HPE Aruba Networking ClearPass offre un controllo d’accesso sicuro ed efficiente e un’integrazione per migliorare l’esperienza degli spettatori all’interno dell’infrastruttura Wi-Fi. Gestire il network e l’ambiente informatico direttamente dall’HPE GreenLake edge-to-cloud platform consente poi un minor utilizzo di attrezzatura in loco e rende tutto anche più veloce ed economico da gestire.

Il Private 5G network ricopre il campo da golf con un’antenna radio posta al centro fornita da Athonet tramite il suo prodotto Tactical Cube, una soluzione di rete privata compatta e mobile per applicazioni mission-critical. Il private 5G offre una connettività backhaul agli access point Wi-Fi alimentati ad energia solare dislocati nelle parti più remote del campo da golf, estendendo la diffusione del network Wi-Fi senza la necessità di cavi. Questo punto è fondamentale perché, per motivi archeologici, i cavi non possono essere interrati in alcune parti della location. Il Private 5G garantisce anche un network sicuro e suddiviso per le operazioni cruciali che necessitano di una larghezza di banda garantita, come la sicurezza, l’assistenza e i trasporti.

L’Italia ha riservato l’intera banda del 5G alle compagnie telefoniche, quindi questa non è normalmente disponibile direttamente per le aziende, ma il Governo italiano ha fatto un’eccezione per la Ryder Cup. Il ministero ha concesso temporaneamente l’accesso alla banda 3.8 GHz, che risulta perfetta per il 5G perché può trasportare grandi moli di dati su distanze significative. Per realizzare il potenziale del Private 5G in tutto il mondo, i governi possono giocare un ruolo chiave rendendo la banda disponibile per le imprese, le società di telecomunicazioni e i fornitori di tecnologia per casi d’uso innovativi come alla Ryder Cup.

La Ryder Cup digitalmente più coinvolgente di sempre

In conclusione, tutte le innovazioni di network contribuiscono a garantire un’esperienza ancora migliore per i fan. Al giorno d’oggi, gli spettatori non richiedono solo connettività sempre disponibile, ma cercano anche un’esperienza personalizzata ed immersiva, ricca di contenuti di valore. Grazie alle informazioni dal network HPE, a Roma i fan potranno esplorare virtualmente il campo da golf, saltare la coda per il merchandise e il cibo, tracciare le posizioni dei giocatori – dovunque si trovino sul green. Allo stesso modo, lo staff può monitorare il comportamento dei fan, attivare più personale durante i momenti di punta, e coinvolgere i fan in tempo reale.

Come per la maggior parte degli sport internazionali, è inoltre prioritario che l’evento sia il più possibile sostenibile, e ciò è particolarmente impegnativo quando si fa un evento pop-up. L’utilizzo di moderne tecnologie wireless e cloud alla Ryder Cup di quest’anno hanno portato ad una significativa riduzione dell’attrezzatura fisica, che altrimenti potrebbe risultare in eccedenze a evento concluso. Si sono inoltre ridotti gli elementi di disturbo all’ecologia del campo da golf. La Ryder Cup è anche uno dei primi casi d’utilizzo globale del nuovo sustainability dashboard della piattaforma HPE GreenLake che riporta le informazioni principali sul consumo energetico, le emissioni e i costi energetici dell’IT. La dashbord fa leva su analytics avanzate da tutta l’infrastruttura tecnologica per rendere possibile prendere decisioni che migliorano complessivamente le performance di sostenibilità.