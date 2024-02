HaLow Wi-Fi, il WiFi per l’IoT raggiunge i 3 chilometri (video)

Otto anni fa, la Wi-Fi Alliance ha presentato un nuovo standard progettato per supportare dispositivi a basso consumo con una portata significativamente maggiore rispetto al tipico Wi-Fi. Test recenti hanno dimostrato che questo standard, pur non essendo eccessivamente veloce, può fornire connessioni stabili su distanze ultra lunghe per varie applicazioni.

Una recente dimostrazione video di Morse Micro dimostra che lo standard Wi-Fi HaLow, noto anche come IEEE 802.11ah, può mantenere connessioni fino a 3 chilometri, o poco meno di due miglia. Sebbene HaLow non sia destinato a sostituire il Wi-Fi 6 o il nuovo Wi-Fi 7, potrebbe integrarli in determinati scenari.

Operando sullo spettro di 900 MHz e utilizzando una bassa potenza, HaLow è progettato per supportare edifici intelligenti, dispositivi IoT, dispositivi indossabili e infrastrutture critiche. È in grado di connettere migliaia di dispositivi attraverso le comunità.

La sua larghezza di banda massima di soli 32 Mbps – una frazione di quella offerta dagli standard Wi-Fi più popolari che utilizzano le bande da 2,4 GHz e 5 GHz – è compensata dalla sua capacità superiore di penetrare muri e altri oggetti solidi.

Questa funzionalità rende HaLow particolarmente utile per aziende o organizzazioni governative, consentendo loro di collegare telecamere e vari sistemi senza la necessità di cavi costosi.

Morse Micro ha condotto il test avviando una videochiamata mentre un partecipante si allontanava dall’hotspot Wi-Fi. Sebbene la larghezza di banda si riducesse visibilmente con l’aumentare della distanza, la chiamata rimase stabile a 3.000 metri. A questo intervallo, il feed video è diventato granuloso e la velocità è scesa a 1 Mbps, ma la qualità audio non è stata influenzata.

Ciò che aggiunge ulteriore interesse al test è la posizione: una spiaggia adiacente ad un’autostrada trafficata e ad una zona residenziale. Questo ambiente è rappresentativo del luogo in cui è probabile che venga utilizzato HaLow. I risultati dimostrano che lo standard può gestire efficacemente i livelli di interferenza del mondo reale.

HaLow non è stato molto utilizzato da quando la Wi-Fi Alliance ha finalizzato lo standard nel 2016.