I 10 punti dove il WiFi prende peggio in casa

I 10 luoghi di casa dove evitare di posizionare il router o il box del WiFi per non avere un segnale debole e peggiore.

I 10 luoghi di casa da evitare per non avere un cattivo segnale WiFi fra le mura domestiche. Il posizionamento del router WiFi o del box è cruciale per evitare un cattivo segnale WiFi e garantire così una buona copertura e una connessione stabile a casa. Ecco i 10 luoghi da evitare per non avere un segnale WiFi debole, assicurando così una performance ottimale della vostra rete domestica.

Quindi, per avere un buon segnale potente e stabile è necessario sapere dove non posizionare il router.

1. Non posiziona il router o il box WiFi nell’angolo della stanza

Gli angoli delle stanze sono dei punti sfavorevoli per il segnale WiFi. Questo perché muri e angoli possono intrappolare e indebolire le onde Wi-Fi, riducendo la copertura e la stabilità della connessione. Per prestazioni ottimali si consiglia di posizionare il router in uno spazio centrale e libero, evitando così aree ristrette.

2. Evitare edifici con muri spessi

Muri spessi, come quelli in cemento, mattoni o pietra, possono bloccare e indebolire il segnale WiFi a causa della loro densità e composizione del materiale. Le onde WiFi, che sono onde radio, hanno difficoltà a passare attraverso questi materiali compatti, che provocano l’attenuazione del segnale. Questa attenuazione riduce la potenza e la portata del WiFi, risultando in una connessione meno stabile e in una copertura limitata nelle aree dietro queste mura.

3. Stai lontano dal microonde e dalla cucina

Per evitare un cattivo segnale WiFi, posiziona il router lontano dal microonde e dalla cucina. Le microonde emettono onde che possono interferire con il segnale WiFi, riducendo la stabilità e le prestazioni della connessione. Anche la cucina, con i suoi numerosi dispositivi elettronici e superfici metalliche, può bloccare il segnale.

4. State lontani dal telefono cordless di casa

Per ottimizzare il segnale WiFi, è meglio stare lontano dai telefoni cordless (senza fili) di casa). Questi apparecchi usano delle frequenze simili a quelle del WiFi, il che potrebbe creare delle interferenze e rendere più debole il segnale.

La banda utilizzata dai cordless o dagli interfono a radiofrequenza è vicina a quella del WiFi a 2.5 Ghz. Le onde possono interferire con quelle del WiFi.

5. Oggetti metallici

Gli oggetti metallici generano un cattivo segnale WiFi perché il metallo riflette e disperde le onde radio. Tutto ciò produce interferenza e peggiora la trasmissione del segnale.

6. Specchi e finestre

Allo stesso modo degli oggetti metallici, specchi e finestre possono essere negativi per il segnale WiFi perché riflettono e disperdono anch’essi le onde radio.

7. Evitare il sottosuolo

Se da un lato i luoghi sotto suolo e sotto la pavimentazione sono spesso la soluzione per far passare dei cavi nelle nostre case, la situazione è molto diversa per quanto riguarda il WiFi. Posizionare il router nel seminterrato può ridurre la portata del segnale perché spesso dovrà passare attraverso cemento e rottami metallici, anche nelle vecchie case. Qualcosa che le onde hanno difficoltà a fare.

8. Spazi chiusi

Chiudere il router o il box WiFi in un armadietto è la cosa peggiore da fare. Non soltanto perché i prodotti si surriscaldano e genereranno un calore in eccesso che potrebbe renderli difettosi, ma soprattutto perché le onde WiFi non potranno passare facilmente e dovranno attraversare il materiale dei vostri mobili.

9. Evitare gli acquari

Piazzare il router di fianco all’acquario di casa impedirebbe alle onde di propagarsi perché dovrebbero prima attraversare le pareti in vetro ma anche l’acqua, che se da un lato è un ottimo conduttore di elettricità, dall’altro è invece una barriera in più per le onde radio.

10. Sotto le scale

Collocare il box sotto le scale nell’ingresso è uno dei posti peggiori da scegliere. Le onde non potranno ciroclare liberamente e la disposizione dei gradini farà rimbalzare e incrociare le onde.