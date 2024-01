Webinar “Jacques Delors l’ultimo grande europeo di Francia”

Agenda

10.00

Saluto di Raffaele Barberio

Ricordo in apertura di Bruno Somalvico, storico dei Media e direttore editoriale di Democrazia futura

Il percorso di un grand commis nella costruzione dell’Europa difficile

10.10

Apertura dei lavori di Giampiero Gramaglia, co-fondatore di Democrazia futura, già corrispondente a Washington e a Bruxelles

10.20-11.20

Relazione introduttive al webinar

Mathieu Fulla, docente all’Istituto di Studi Politici SciencesPo di ParigiIl percorso di un grand commis da consigliere economico di Jacques Chaban Delmas (1969-1972) all’esperienza ministeriale nei primi governi di Francois Mitterrand (1981-1984) (intervento in francese)

Alessandro Giacone, docente all’Università di Bologna

I tre mandati alla presidenza della Commissione europea (1985-1995)

Michele Marchi, docente all’Università di Bologna

La rinuncia a candidarsi all’Eliseo e l’impegno per consolidare l’Unione

Il lascito di Delors

11.40-12.00

Pier Virgilio Dastoli, Presidente Movimento Europeo Italia

L’Europa sociale di Delors Coesione economica, coesione sociale e coesione politica

12.20

Dibattito Interventi previsti:

Guido Barlozzetti, conduttore televisivo, critico cinematografico, esperto dei media e scrittore

Giorgio Pacifici, sociologo, saggista e docente universitario

Celestino Spada, vicedirettore della rivista Economia della cultura. E’ stato funzionario e dirigente programmi Rai

13.00

Il sostegno all’informazione di servizio pubblico e al progetto Euronews.

Testimonianza di Giacomo Mazzone, direttore responsabile Democrazia futura, esperto di Internet Governance

13.10

La mia esperienza come portavoce per due settimane di Delors in occasione del colpo di stato in Unione Sovietica dell’agosto 1991.

Testimonianza di Elisabetta Olivi, ex Portavoce della Commissione europea e a Palazzo Chigi dell’ex presidente del Consiglio Mario Monti

13.20 Repliche e conclusioni