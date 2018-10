Operating Officer,

Fastweb

Walter Renna è il nuovo Operating Officer di Fastweb. In azienda dal 2008, si è occupato di strategie, business plan e M&A contribuendo alla realizzazione di progetti strategici: dall’espansione della rete in fibra (FTTC) fino alla recente joint venture tra TIM e Fastweb (Flash Fiber) per la realizzazione della rete FTTH in 29 città. Dal 2016 siede nel consiglio di amministrazione di Flash Fiber.

Prima di entrare in Fastweb, Walter Renna ha lavorato in KPMG advisory nel settore M&A occupandosi di diversi settori quali Fashion and Luxury, Publishing, Automotive per primarie aziende del settore.

Si è laureato in Economia presso l’Università di Bologna, ha conseguito la laurea Magistrale presso l’Università Luigi Bocconi di Milano.