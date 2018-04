Vodafone, più vicina l’acquisizione di Liberty Global in Germania?

L’accordo per l’acquisizione da parte di Vodafone della filiale tedesca dell’operatore via cavo americano sarebbe in fase conclusiva.

Vodafone sarebbe vicina a chiudere l’acquisizione degli asset di Liberty Global in Germania e in alcuni paesi dell’Europa dell’Est. Lo scrive il Financial Times, secondo cui l’operazione, del valore di 16,5 miliardi di sterline compreso il debito, si troverebbe al rush finale e potrebbe chiudersi nel giro di un paio di settimane.

Vodafone stessa aveva confermato lo scorso mese di febbraio i negoziati con l’operatore via cavo americano, per l’acquisizione di asset fuori dal Regno Unito. Non si tratta di una fusione, ma di un’acquisizione di asset.

Uno degli asset principali nell’accordo è certamente Unitymedia, la filiale tedesca via cavo di Liberty Global. L’acquisizione di Unitymedia da parte di Vodafone consentirebbe all’operatore di combinarlo con Kabel Deutschland, rilevato da Vodafone nel 2013, creando così un operatore nazionale convergente fisso-mobile in Germania, in grado di competere con Deutsche Telekom.

Allo stato attuale, la rete via cavo di Vodafone in Germania copre 13 dei 16 Laender tedeschi, ma la copertura potrebbe diventare totale con il deal perché la rete di Unitymedia copre i tre rimanenti Laender del paese.

Vodafone sta trattando anche l’acquisizione di asset di rete da parte di Liberty Global in Repubblica Ceca, Ungheria e Romania.

Tuttavia, l’acquisizione di Unitymedia da parte di Vodafone potrebbe rivelarsi un’operazione alquanto complessa perché invisa a Deutsche Telekom. L’ex incumbent tedesco ha già fatto sapere che è contraria e ha fatto appello alle autorità di regolazione per bloccare il deal, che rischia di creare un monopolio in alcuni mercati.

Il consolidamento sul mercato tedesco sarebbe il terzo step di riorganizzazione del business e degli asset in Europa. A dicembre 2017 il palyer americano ha venduto il suo operatore via cavo UPC in Austria a T-Mobile Austria, controllata di di Deutsche Telekom.

Nel frattempo Liberty Global starebbe anche trattando una potenziale partnership della sua filiale svizzera con l’elvetica Swiss Telecommunications Group, per creare un concorrente di peso in grado di competere con Swisscom.