Vodafone è in conversazioni attive sui quattro mercati individuati come prioritari in Europa per un processo di consolidamento: Italia, Spagna, Portogallo e Regno Unito.

I numeri di Vodafone vanno nella giusta direzione, ma quello in corso sarà un anno difficile. Il maggior mercato di Vodafone, che è la Germania, ha sofferto di alcuni problemi operativi. Nel frattempo, negoziati sul fronte M&A sono in atto in quattro diversi mercati europei, ha detto Nick Read, Ceo di Vodafone durante la presentazione dei dati annui, arrivata ieri a pochi giorni dall’ingresso del nuovo azionista di riferimento Etisalat, che ha versato 4,4 miliardi di dollari in cambio del 9,8% dell’azienda.

Vodafone si guarda intorno

L’operatore britannico da tempo si sta guardando intorno, in cerca di occasioni di consolidamento in diversi paesi europei. Finora, l’unica operazione concreta in questo senso è stato lo spin off e l’Ipo di Vantage Towers, dove detiene ancora un percentuale di maggioranza.

A febbraio, su pressing del fondo attivista Cevian Capital, che detiene una piccola quota nella compagnia, il Ceo Nick Read ha presentato un aggiornamento sulla strategia aziendale di M&A del gruppo.

Da allora, le cose non sono andate secondo i piani di Vodafone. In Spagna ha perso il duello con Orange, nella corsa per fondersi con MasMovil. In Italia, ha declinato l’offerta di acquisizione da 11 miliardi di euro avanzata da Iliad e Apax Partners.

Conversazioni attive

Ma Read ha osservato nei suoi commenti a margine del bilancio che “rafforzare la nostra posizione di mercato in Europa” e la “semplificazione del nostro portafoglio”, e ancora “siamo in conversazioni attive” in tutti i mercati precedentemente identificati come priorità di consolidamento, vale a dire Italia, Spagna, Portogallo e Regno Unito, dove Vodafone sarebbe in trattative di fusione con Three UK.

Non a caso la prima domanda degli analisti a Nick Read nella sessione di domande e risposte sul bilancio annuo è stata appunto sul tema dell’M&A e sul fatto se Vodafone sia ancora interessata al consolidamento sul mercato europeo.

Vantage Towers

“Non voglio avere alcun dubbio sul fatto che le priorità che abbiamo stabilito a novembre sul portafoglio sono assolutamente in prima linea in tutto ciò su cui ci stiamo concentrando e su cui stiamo lavorando, sia il consiglio di amministrazione che il team di gestione”, ha osservato Read, prima di aggiungere che il piano è “spostare Vantage Towers in una situazione di co-controllo … vogliamo toglierlo dal bilancio, avere la giusta struttura finanziaria e di capitale per andare avanti con Vantage Towers e sfruttare al meglio le opportunità di crescita in ciò che è ancora un settore in via di consolidamento e vogliamo partecipare alla definizione di tale consolidamento”.

Il Ceo ha poi precisato che Vodafone vuole raccogliere denaro dalle sue transazioni progettate “per rafforzare il nostro bilancio in futuro per garantire una maggiore flessibilità finanziaria”.

Selettività

Chiaramente, come mostrato dal rifiuto all’offerta di Iliad e Apax, Vodafone non è disponibile tutte le offerte che arrivano sul tavolo.

Questa è la strategia che il nuovo investitore e& sostiene di supportare e che fa parte di un approccio di gestione fiscale più ampio, che ha prodotto un aumento del 4% su base annua dei ricavi del gruppo per l’anno fiscale fino alla fine di marzo a 45,6 miliardi di euro e un incremento dell’11,1% dell’utile operativo a 5,66 miliardi di euro.

Germania da migliorare

E mentre la crescita dei ricavi dei servizi in Europa e Africa è stata il motore di questi miglioramenti, l’operatore non è soddisfatto di come si sta comportando operativamente nel suo più grande mercato unico, la Germania (che ha generato un fatturato annuo di 13,1 miliardi di euro), dove il passaggio ad un più ampio coinvolgimento digitale con la propria base clienti non è andato bene e, successivamente, è stato nominato un nuovo Ceo.

E ci sono alcune sfide nel prossimo anno che Vodafone dovrà affrontare, poiché, insieme ai suoi colleghi, è probabile che le pressioni inflazionistiche influiscano sul reddito disponibile dei clienti e soffochino la crescita degli utili. “Sebbene non siamo immuni dalle sfide macroeconomiche in Europa e in Africa, siamo ben posizionati per gestirle e prevediamo di ottenere una performance finanziaria resiliente nel prossimo anno”, ha osservato il Ceo.

E che dire della quota del 9,8% che e& ha acquisito in Vodafone?

Read ha detto di aver parlato con il Ceo dell’operatore degli Emirati Arabi Uniti Hatem Dowidar durante il fine settimana e ha osservato che “voleva davvero sottolineare il fatto che si trattava di un investimento passivo, a sostegno del Consiglio, della strategia di gestione nella sua esecuzione, che tutte le cose che stavamo facendo sul portafoglio c’erano le cose che credevano fossero le cose giuste da fare. Chiaramente, li conosciamo, ci conoscono come attori del settore. E quindi, penso davvero che ci sia un’opportunità per sviluppare una collaborazione commerciale andando avanti… esploreremo queste opportunità e non vediamo l’ora di sviluppare una relazione a lungo termine con loro”.

