Vodafone battezza Vantage Towers. Ipo delle torri nel 2021. In Italia cresce ancora la rete fissa

Vodafone annuncia la costituzione della società paneuropea delle torri che sbarcherà sulla Borsa di Francoforte all'inizio del 2021. Il gruppo chiude il primo trimestre al 30 giugno con ricavi in calo dell''1,3%. In Italia ricavi da rete fissa in aumento del 4,1%.

Vodafone annuncia oggi la nascita di di Vantage Towers, la società delle torri leader in Europa con oltre 68.000 torri in 9 mercati, tra cui l’Italia, dove Vodafone detiene la quota del 33% in INWIT. La IPO di Vantage Towers sulla borsa di Francoforte è prevista per l’inizio del 2021. Nel contempo, la compagnia annuncia risultati trimestrali relativi al periodo marzo-giungo su cui pesano le conseguenze del Covid.

“Il lancio di oggi di Vantage Towers segna progressi significativi della strategia che ho stabilito quando sono diventato CEO di Vodafone – ha detto Nick Read, CEO Vodafone – in particolare per quanto riguarda il pilastro chiave del miglioramento dell’utilizzo delle risorse. Vantage Towers sbloccherà anche ulteriore valore per gli azionisti, in particolare attraverso l’IPO prevista per l’inizio del 2021. Come principale fornitore di servizi mobili e fissi in Europa, ora abbiamo creato la società di infrastrutture di torri leader in Europa, che svolgerà un ruolo centrale nel costruire una società digitale, inclusiva e sostenibile”.

Vodafone Group, ricavi in calo dell’1,3%

Le performance di Vodafone Gruppo sono in linea con le aspettative e dimostrano una certa resilienza del modello operativo. I ricavi sono in calo dell’1,3% a 9,1 miliardi di sterline, nonostante l’impatto del COVID-19 e la riduzione del roaming e dei flussi dei visitatori stranieri.

In Italia cresce la rete fissa

In Italia, prosegue il trend di crescita dei ricavi da servizi di rete fissa, in aumento del 4,1% a 305 milioni di euro. Continua la crescita dei clienti di rete fissa che superano 3 milioni di clienti, di cui 2,9 milioni in banda larga in crescita del 4,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+139.000). Ricavi da servizi in calo del 6,5% a 1.120 milioni di euro, influenzati dalla riduzione del traffico roaming e dei flussi dei visitatori stranieri in Italia a causa dell’impatto della pandemia.

A fronte di una crescita del 60% dell’utilizzo dei dati sulle reti mobili e del 40% sulle reti fisse, Vodafone, consapevole del proprio ruolo centrale per la coesione sociale del Paese (per alleviare i disagi della pandemia) ha fornito traffico illimitato alle aziende, agli studenti e ai clienti bloccati all’estero.

Ho. Mobile ha superato i 2 milioni di clienti.

Piano per l’Fwa

Nel trimestre Vodafone ha avviato un piano pluriennale per portare attraverso l’FWA (Fixed Wireless Access) la qualità e l’eccellenza della sua rete anche in zone in cui non è presente la banda ultralarga, con l’obiettivo di raggiungere 2000 comuni in tutte le regioni italiane.

Servizi in fibra

I servizi in fibra di Vodafone raggiungono oggi oltre 23,7 milioni di famiglie e imprese, di cui 7,6 milioni di unità immobiliari attraverso la propria rete ultra broadband e la partnership strategica con Open Fiber.

Tra le iniziative commerciali più significative si segnala nel mondo Consumer la possibilità di provare per un mese le offerte Infinito con Giga, Minuti, e SMS illimitati senza costi aggiuntivi, e il lancio delle soluzioni di Vodafone Business per l’unlock basate su tecnologia IoT.

V-Hub

Vodafone Business ha recentemente lanciato V-Hub, un servizio online dedicato alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese. Disponibile in Italia, Regno Unito, Germania e Spagna, V-Hub offre guide, suggerimenti e un servizio di consulenza per aiutare le PMI a orientarsi in un mondo sempre più digitalizzato: dalla creazione di siti web al marketing digitale, dal remote working alla sicurezza informatica.