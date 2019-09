Viralize ai primi posti del Deloitte Technology Fast 500

Viralize si posiziona prima tra le società italiane inserite nella prestigiosa classifica dei Deloitte Technology Fast 500 EMEA.

La società del Gruppo Vetrya, con un tasso di crescita pari a 2423 % si posiziona prima tra le 9 società italiane presenti in classifica (40° nel ranking complessivo), seguita da Eurostep Srl, FiloBlu S.p.A., Across S.r.l., Young Digitals S.p.A., MailUp S.p.A., Amped S.r.l., Digital Angels e BeGear S.r.l..

Il programma, giunto alla sua 18° edizione e organizzato ogni anno da Deloitte in tre continenti – Nord America, EMEA e Asia-Pacifico – premia gli sforzi e la dedizione delle società ad alto contenuto tecnologico che hanno registrato il più alto tasso di crescita dei ricavi negli ultimi 4 anni e comprende per la sola regione EMEA aziende provenienti da 24 Paesi, con un tasso di crescita medio del 969%.

“Un altro importante riconoscimento per il nostro gruppo. – ha commentato Luca Tomassini, Fondatore, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya – Raggiungere la prima posizione nella Deloitte Technology Fast 500 è un rilevante risultato per Viralize e per tutte le persone del nostro gruppo. È la conferma della bontà del nostro piano industriale, che sta guardando sempre di più al mercato internazionale su cui continuare ad innovare per costruire il futuro di Vetrya”.