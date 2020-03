La maratona online, supportata dalle tecnologie del Gruppo guidato da Luca Tomassini, sarà trasmessa in live streaming sul canale YouTube del Mibact venerdì 13 marzo.

Vetrya sarà promotore e partner tecnologico dell’evento L’Italia chiamò: volti e voci dell’Italia che resiste al Coronavirus, il più grande evento streaming italiano a sostegno dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese.

Un’autentica maratona online, supportata dalle tecnologie del Gruppo guidato da Luca Tomassini, che sarà trasmessa in live streaming sul canale YouTube del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo venerdì 13 marzo, dalle h 6:00 alle h 24:00.

“Siamo onorati di poter supportare con la nostra tecnologia un evento così rilevante a sostegno del delicato momento che sta vivendo il nostro Paese – ha commentato Luca Tomassini, Fondatore, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya – Questo è il momento del coraggio, in cui dobbiamo trovare forme e modi innovativi di stare insieme, confrontarci e prepararci per ripartire insieme”

La maratona in streaming

Oltre 100 tra artisti, conduttori di radio e tv, protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell’economia, dell’informazione e dell’innovazione si passeranno il testimone per raccontare insieme alla società civile come reagisce l’Italia al Coronavirus e sostenere con una raccolta fondi il grande sforzo di medici e infermieri

L’evento sarà reso possibile grazie alla tecnologia streaming fornita da Vetrya mediante la sua piattaforma di distribuzione multiscreen Eclexia, che supporterà nel contempo la produzione video live.

Eclexia di Vetrya

Eclexia è una soluzione digital asset management in cloud computing che consente di gestire l’end-to-end della distribuzione di contenuti video live e on demand da ogni sorgente e su qualsiasi device: smartphone, tablet, connect tv, game console, web e set-top-box.

Già considerata nel 2019 dalla rivista americana CIO, tra le migliori 10 piattaforme al mondo nel suo genere, Eclexia è stata a febbraio 2020 aggiornata con una nuova release, disponibile in tutto il mondo grazie agli assets di Microsoft Azure.