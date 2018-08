Vetrya ha rilasciato VILAST, l’innovativa piattaforma per servizi di digital signage.

VILAST consente la distribuzione di video, animazioni, testi e immagini su qualsiasi display, come connect tv, monitor, set top box, PC, videowall, AppleTV, tablet e smartphone. Dotata di un evoluto editor e un sistema di messa in onda e gestione palinsesti permette di distribuire contenuti singolarmente, in gruppi definiti, per tipologia di terminale, per aree geografiche rendendo semplice e tempestiva la distribuzione.

VILAST è in grado di favorire un’interazione naturale e contestuale con strumenti basati su servizi cognitivi al fine di migliorare le esperienze degli utenti con l’impiego di intelligenza artificiale e machine learning.

La soluzione, già in uso in TIM, Generali, Microsoft e Sorgenia risulta la più avanzata del segmento media ed è facilmente integrabile con i sistemi di comunicazione aziendali (come portali, intranet, extranet, sistemi informativi e di pubblicità interattiva) e può essere usata dai responsabili della comunicazione e del marketing senza necessità di formazione.