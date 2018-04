Vetrya, accordo con Tim Brasil per l’erogazione dei servizi digital e mPayment

L'accordo con TIM Brasil è stato fatto per l’erogazione di servizi digital e mobile payment attraverso la propria piattaforma in cloud computing Wonda. Luca Tomassini, Ad Vetrya: "Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto perché ci colloca al livello dei più importanti attori globali.”

Vetrya, gruppo italiano specializzato nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, annuncia la sottoscrizione del contratto con l’operatore di telecomunicazioni TIM Brasil per l’erogazione di servizi digital e mobile payment attraverso la propria piattaforma in cloud computing Wonda. L’accordo, che non prevede scadenze, è stato raggiunto attraverso la propria società controllata di Rio de Janeiro, Vetrya do Brasil.

“È stato raggiunto un altro importante traguardo nel nostro percorso di crescita e internazionalizzazione della nostra offerta – ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo Vetrya – Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con TIM Brasil, perché si tratta di un processo molto selettivo e ci colloca al livello dei più importanti attori globali di m-payment e digital services.”

I servizi erogati attraverso il digital hub internazionale del gruppo, potranno raggiungere direttamente gli oltre 59 milioni di clienti TIM Brasil.ù

“Questa operazione – ha dichiarato Simone Breccia, General Manager di Vetrya do Brasil – rientra in un più ampio piano di collaborazione che vede vetrya supportare TIM Brasil nella selezione e gestione post-vendita dei servizi digitali offerti dai molteplici fornitori di mercato ai clienti finali, nell’ottica di perseguimento di una “esperienza eccellente”, cuore della strategia commerciale dell’operatore. ”TIM Brasil è un operatore di telecomunicazioni leader nella copertura con il 4G ed è il primo ad essere presente con i propri servizi in tutti gli stati del Paese.

Come funziona la piattaforma Wonda sviluppata da Vetrya

Vetrya opera come leader globale nel mobile commerce, attraverso uno specifico “mobile hub” in cloud computing interconnesso con oltre 150 operatori di telecomunicazioni mobili al mondo. La piattaforma Wonda offre molteplici servizi, sia per il mercato B2C che B2B ed è in grado di supportare l’aggregazione, il cloud storage e content delivery di centinaia di migliaia di oggetti multimediali, generando nel contempo messaggi/transazioni al mese a favore di milioni di utenti in tutto il mondo.

Wonda mobile hub eroga diverse tipologie di servizi a valore aggiunto, con particolare riferimento a: