2 – 6 settembre 2019

Vetrya Corporate Campus

via dell’Innovazione 1-2, Orvieto

Dopo il successo dello scorso anno, ecco la seconda edizione della Summer School di Vetrya Academy, la scuola di innovazione del gruppo.

La Summer School 2019, interamente dedicata al tema dell’Intelligenza Artificiale (IA), si rivolgerà anche quest’anno a 20 giovani neolaureati sotto i 30 anni, selezionati in base a criteri di merito.

Il percorso formativo, che costituisce un’esperienza di formazione unica per affrontare al meglio le sfide dell’innovazione digitale, si terrà dal 2 al 6 settembre 2019 presso il Corporate Campus di Vetrya ad Orvieto, e si articolerà in 5 giornate che avranno come filo conduttore il tema dell’AI declinato in tutte le sue forme e applicazioni.

Le lezioni saranno tenute da:

Marco Bentivogli, segretario generale Fim Cisl e membro del gruppo di lavoro del MiSE sulla IA;

segretario generale Fim Cisl e membro del gruppo di lavoro del MiSE sulla IA; Barbara Caputo , ordinario al Politecnico di Torino, nota come l’italiana che insegna ai robot a imparare da soli e membro del gruppo di lavoro del MiSE sulla IA;

, ordinario al Politecnico di Torino, nota come l’italiana che insegna ai robot a imparare da soli e membro del gruppo di lavoro del MiSE sulla IA; Dario Melpignano, imprenditore nel settore IA e manager, l’unico italiano nominato nel Report globale di Gartner “Digitopia 2035” sul futuro del digitale;

imprenditore nel settore IA e manager, l’unico italiano nominato nel Report globale di Gartner “Digitopia 2035” sul futuro del digitale; Alfredo Raglio, è il musicoterapeuta che ha portato nella pratica clinica l’algoritmo Melomics-Health, basato su AI e in grado di generare melodie che curano;

è il musicoterapeuta che ha portato nella pratica clinica l’algoritmo Melomics-Health, basato su AI e in grado di generare melodie che curano; Fabrizio Gorietti, responsabile del Marketing Consumer di TIM, nel 2018 ha inaugurato a Genova il polo digitale per lo sviluppo del 5G

“Nel riproporre la nostra Summer School, dopo la prima fortunata edizione, intendiamo contribuire ad allineare la formazione con le richieste del mondo del lavoro – ha dichiarato Katia Sagrafena, Direttore Generale di Vetrya -. Il percorso che abbiamo messo a punto consente di acquisire strumenti pratici e competenze su un tema cruciale come quello dell’Intelligenza Artificiale, un tema centrale nel dibattito attuale e nei progetti di innovazione di Vetrya, da sempre in prima linea nel trasformare la tecnologia in valore per i propri clienti. La prima edizione della Summer School – ha sottolineato Katia Sagrafena – ha creato un ponte virtuoso fra gli studenti, le aziende e il territorio. Ci auguriamo che questo dialogo continui perché è fondamentale creare un ecosistema in cui tutti i soggetti comunichino fra loro per contribuire allo sviluppo e alla diffusione dell’innovazione digitale e sociale italiana.”

Vetrya Academy è un’iniziativa di Vetrya, gruppo italiano quotato in Borsa e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digitali, applicazioni e soluzioni broadband.