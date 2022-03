Atlantia-Volocopter, nuovo round di finanziamenti

Nuovo round di finanziamento per Volocopter, società tedesca attiva nel settore della mobilità aerea urbana (o Urban air mobility), a cui ha preso parte anche Atlantia che, dopo i 15 milioni di euro di partecipazione sottoscritti a marzo 2021, ha annunciato ulteriori investimenti per altri 35 milioni di euro.

Il costruttore tedesco di droni passeggeri, lo ricordiamo, ha lanciato proprio assieme ad Atlantia, Aeroporti di Roma, Enac e Enav, il progetto VoloCity per l’impiego di taxi aerei a guida autonoma (o ibrida) nella mobilità aerea di Roma entro il 2024.

L’iniziativa è stata presentata nella Capitale lo scorso novembre, prima all’aeroporto Leonardo Da Vinci, poi in centro città con una demo pubblica.

Roma, Parigi e Singapore

Il lancio di servizi commerciali in grandi città come Roma, Parigi e Singapore è previsto nel 2024, una volta completate tutte le certificazioni necessarie per le operazioni di volo da parte dell’EASA (European Union Aviation Safety Agency) e, per quanto riguarda l’Italia, di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).



Atlantia ha infine promosso la nascita di Urban Blue – una newco partecipata da Aeroporti di Roma, Aéroports de la Côte d’Azur, Aeroporto di Venezia e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna – per favorire e accelerare lo sviluppo di infrastrutture di mobilità aerea urbana a livello internazionale, a partire dagli aeroporti a decollo verticale (eVTOL).

Mobilità aerea urbana: una strategia per l’Italia

L’autunno passato, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha anche presentato per l’Italia il nuovo Piano strategico per la mobilità aerea avanzata (2021-2030), in cui è spiegata la strategia per l’Advances air mobility o AAM.

Un programma di sviluppo della mobilità aerea nazionale portato avanti assieme al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e al ministero per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale. Al suo interno spazio anche alla mobilità aera urbana, per il trasporto di merci e persone in ambito cittadino tramite l’utilizzo di droni.