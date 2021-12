Transazioni mobili a 870 miliardi $ nei paesi emergenti nel 2026 (+60%)

Il valore complessivo delle transazioni effettuati con pagamenti mobili nei mercati emergenti (fra cui Africa, India Brasile, Bangladesh ecc) è destinato a superare quota 870 miliardi di dollari nel 2026, a fronte dei 550 miliardi del 2021, con una crescita complessiva di quasi il 60%. Il denaro mobile (mobile money) nei paesi emergenti comprende anche microprestiti, micro risparmi e trasferimenti di denaro in mobilità.

Lo scrive Juniper Research in un suo report, secondo cui la crescita sarà trainata dalla transizione dei vendord di moneta mobile, come ad esempio M-PESA, al modello PaaP (Payments-as-a-Platform).

Nuovi flussi di ricavi

Questo modello permette ai vendor di moneta mobile di offrire agli utenti l’accesso a servizi di terze parti così come all’eCommerce; il che consente di creare nuovi flussi di ricavi.

La ricerca ha identificato il modello PaaP come fondamentale per aumentare le entrate per i fornitori di denaro mobile, poiché l’adozione di smartphone e le aspettative degli utenti crescono. La nuova ricerca suggerisce che i venditori di denaro mobile si debbano concentrare sulla costruzione dei loro ecosistemi, formando partnership commerciali per sfruttare al meglio questa opportunità.

Microprestiti mobili +180% in cinque anni

La nuova ricerca evidenzia che quello dei micro prestiti rappresenta il segmento a più rapido tasso di crescita all’interno del mobile money, con un incremento del 180% nel prossimo quinquennio.

La ricerca ha identificato i microprestiti come un modo chiave in cui i fornitori di servizi di denaro mobile possono aumentare le proprie entrate fornendo servizi simili a quelli bancari.

Microprestiti in crescita

Il coautore della ricerca Damla Sat ha spiegato: “Sebbene i microprestiti siano, per loro stessa natura, di piccola scala, stanno crescendo rapidamente in importanza, consentendo agli utenti di accedere al credito man mano che aumenta l’inclusione finanziaria. Offrendo questi servizi agli utenti, i servizi di denaro mobile possono anticipare la concorrenza delle banche, aumentando al contempo il loro ricavo medio per utente; creando un circolo virtuoso”.

Africa e Medio Oriente guidano lo sviluppo di denaro mobile La ricerca ha infine rilevato che l’Africa e il Medio Oriente domineranno i valori delle transazioni di denaro mobile nei prossimi 5 anni; che rappresenteranno il 56% del valore dei mercati emergenti globali entro il 2026. Raccomanda ai fornitori in Africa di concentrarsi sull’espansione di sofisticati servizi di denaro mobile, come la microassicurazione e il microrisparmio, al fine di cogliere al meglio questa opportunità in rapida crescita.