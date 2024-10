Misura anti evasione in Manovra. I Pos e i registratori di cassa dovranno parlarsi fra loro per assicurare che gli incassi tramite strumenti elettronici siano dichiarati al Fisco. Inoltre, stop alla deducibilità delle tipiche spese in trasferta di lavoro per vitto, alloggio, taxi e rappresentanza se pagati cash.

Misura anti evasione in Manovra. I Pos e i registratori di cassa dovranno parlarsi fra loro per assicurare che gli incassi tramite strumenti elettronici siano dichiarati al Fisco. Inoltre, stop alla deducibilità delle tipiche spese in trasferta di lavoro per vitto, alloggio, taxi e rappresentanza se sono pagati cash. Più controlli sugli affitti brevi.

Spese deducibili soltanto con il Pos: per scontare il costo di taxi e ristoranti obbligatorio il pagamento con carta

Come funziona

Il principio è quello di creare un conflitto di interessi tra chi paga e chi riceve per evitare che le transazioni si concludano in ‘nero’ frodando così il Fisco. Dal prossimo anno tutte le spese di ‘rappresentanza’, che le aziende, ma anche le Partite Iva o i professionisti, portano in deduzione del reddito, dovranno essere obbligatoriamente pagate usando un mezzo di pagamento elettronico, una carta di credito o una carta di debito.

Chi non lo farà, non potrà poi scontare la spesa nella sua dichiarazione dei redditi. Qual è il fenomeno che il Fisco vuole contrastare con queste norme, è spiegato nella relazione tecnica che accompagna la manovra. Il pagamento delle spese di vitto, alloggio e trasporto in contanti, sottolinea il testo, consentono due comportamenti distinti volti a minimizzare l’onere fiscale.

