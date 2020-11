La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e Fastweb annunciano l'accordo che vede la società come main partner degli atleti della FIJLKAM in vista dei Giochi di Tokyo 2021.

La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e Fastweb annunciano l’accordo che vede la società di telecomunicazioni essere main partner degli atleti della FIJLKAM in vista dei Giochi della XXXII Olimpiade, che si terranno a Tokyo, in Giappone, dal 23 luglio all’8 agosto 2021.

“Fastweb è orgogliosa di accompagnare gli atleti e le atlete della FIJLKAM verso il sogno delle Olimpiadi di Tokyo che, siamo certi, regaleranno emozioni fortissime a tutti gli italiani” ha dichiarato Luca Pacitto, Head of Communication di Fastweb. “Questa partnership, unita a quella già in essere con il CONI, punta a consolidare ancora di più il forte legame che abbiamo costruito nel tempo con il mondo dello sport condividendone valori e principi, come il coraggio, il gioco di squadra, la perseveranza e la determinazione nel superare i propri limiti, valori che ispirano il lavoro quotidiano in azienda”.

“Annunciare una partnership con una realtà virtuosa come Fastweb è per la FIJLKAM un motivo di grande orgoglio e ci dà la dimostrazione di quanto, attraverso la condivisione di quei valori di cui da sempre ci facciamo promotori, le discipline della nostra Federazione stiano emergendo sempre di più” sono le parole di Massimiliano Benucci, Segretario Generale della FIJLKAM. “I nostri atleti sono stati messi a dura prova quest’anno, così come tutto il mondo sportivo, ed il loro sogno olimpico rappresenta oggi più che mai un valore simbolico di riscatto per tutti noi. Avere Fastweb al nostro fianco ad accompagnarci in questo percorso non è solo un segno di prestigio per le nostre Nazionali, ma dimostra quanto sia determinante e stimolante creare un sistema di eccellenze del nostro paese per poter affrontare insieme le sfide più importanti”.