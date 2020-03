In questo particolare momento di difficoltà, nella ricerca da parte di tutti di nuovi canali di informazione ed approfondimento, tivùsat moltiplica i propri sforzi, sia nell’assistenza tecnica, sia nell’offerta, con oltre 150 canali tv e radio, di cui 52 in qualità HD e 7 in 4K.

In uno dei momenti storici più duri e drammatici, dalla fine della Seconda guerra mondiale, gli italiani costretti alla quarantena per l’epidemia di coronavirus hanno almeno la possibilità di sfruttare la disponibilità di diversi mezzi di comunicazione, sia per informarsi su quanto accade, sia per cercare sano intrattenimento.

TV satellitare gratuita

Tra questi c’è la televisione, in tutte le sue declinazioni tecnologiche. Tivùsat è in grado di offrire 118 canali televisi, mentre il pubblico della tv satellitare gratuita ha raggiunto i 6 milioni di spettatori.

Negli ultimi 20 anni, tra piattaforme a pagamento e gratuite, la televisione satellitare ha raggiunto circa il 30% delle famiglie italiane.

Oggi, l’offerta tivùsat si compone complessivamente di oltre 150 canali tv e radio (118 televisivi e 45 radiofonici), di cui 52 in qualità HD e 7 in 4K. In questo particolare momento di difficoltà, che attraversa il nostro paese, tutti siamo alla ricerca di informazioni puntuali e attendibili e questo tipo di offerta amplia e diversifica il numero di canali accessibili a livello nazionale ed internazionale.

Emergenza coronavirus

Non uscire, consulta il nostro sito e cerca l’installatore autorizzato più vicino che possa venire a casa tua

Noi ci siamo

#Andrà tutto bene

In più, per rispondere prontamente all’emergenza coronavirus, da un punto di vista tecnico, tivùsat ha potenziato tutti i servizi online e telematici a disposizione per venire in contro alle esigenze dei propri clienti.

In questo momento di crisi, attivi il Call center nazionale al numero 06 891 895 e il servizio chat: il servizio call center tivùsat è attivo da lunedì a sabato dalle 11:00 alle 20:00; il servizio chat è attivo dalle 12:00 alle 19:00.

Tivùsat ha anche modificato e snellito le procedure relative alle richieste presentabili dagli utenti con l’obiettivo di velocizzarne la gestione e renderle disponibili direttamente via web con pochi click.

Tutte le modifiche sono già attive sul sito tivusat nella sezione Assistenza e Fai da te dell’Area clienti.

Come accedere a tivùsat

Accedere a tivùsat è semplice e non richiede alcun tipo di abbonamento. È sufficiente un dispositivo certificato dalla piattaforma (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat e la smartcard inclusa nella confezione del decoder o della CAM sempre certificati.

Fondata nel 2009 e gestita da Tivù s.r.l, società partecipata da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV locali e Aeranti Corallo, tivùsat rappresenta la soluzione ideale per chiunque abbia problemi di ricezione del segnale terrestre, poiché permette di raggiungere tutte le aree del territorio, anche quelle che, per ragioni orografiche, risultano di difficile copertura.