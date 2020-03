“Senza uscire di casa”, tivùsat potenzia l’assistenza in rete ai propri clienti

L’emergenza covid-19 ci impone di stare in casa e di non uscire. La piattaforma satellitare gratuita si fa allora più vicina ai propri clienti e potenzia i canali di ascolto e assistenza.

L’impossibilità di uscire di casa, l’estensione della quarantena per l’epidemia di coronavirus e le stringenti regole di comportamento decise dal Governo, hanno spinto tivùsat a potenziare tutti i servizi online e telematici a disposizione per venire in contro alle esigenze dei propri clienti.

Quattro i canali principali che ogni utente tivùsat può sfruttare, se necessario, per ricevere assistenza immediata in relazione all’attivazione della smartcard.

Si può accedere all’area “video help”, in cui si spiega come collegare bene un decoder all’impianto e come attivare una CAM HD nel proprio televisore. Ci sono le domande frequenti o FAQ, utilissime soprattutto per le informazioni contenute alla voce decoder e impianto satellitare.

Informazioni utili si possono infine ottenere tramite la posta elettronica e l’assistenza fati date attiva tutti i giorni, 24 ore su 24.

Se invece si vuole ricevere assistenza da un’operatore, c’è sempre il call center nazionale al numero 06 891 895 e il servizio chat.

In questo periodo di emergenza, si legge sul sito della piattaforma, il servizio call center tivùsat è temporaneamente attivo da lunedì a sabato dalle 11:00 alle 20:00. Il servizio chat, invece è attivo dalle 12:00 alle 19:00.