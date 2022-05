‘Extreme-E’, la tappa in Sardegna del mondiale di SUV elettrici

L’Extreme-E è una manifestazione ideata per sostenere la mobilità elettrica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un argomento importante come il cambiamento climatico e, più in generale, il benessere del nostro pianeta. In poche parole si tratta del campionato dei SUV elettrici. La diretta TV.

Tra pochi giorni l’Italia sarà protagonista – per la prima volta in Europa – della seconda tappa della “Extreme-E: The Electric Odyssey 2022”. In particolare, sarà la Sardegna ad ospitare le entusiasmanti gare della seconda stagione del mondiale di SUV elettrici, strizzando l’occhio all’ambiente e impegnandosi a preservarlo. Scopriamone di più!

Che cos’è l’Extreme-E

L’Extreme-E è una manifestazione ideata appunto per sostenere la mobilità elettrica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un argomento così delicato e importante come il cambiamento climatico e, più in generale, il benessere del nostro pianeta. In poche parole si tratta del campionato dei SUV elettrici che corrono in zone estremamente remote e incontaminate, ideato da Alejandro Agag.

I Programmi Legacy del campionato saranno dedicati al carbonio verde e blu costiero, ossia il carbonio catturato e immagazzinato rispettivamente dagli ecosistemi terrestri e dagli ecosistemi costieri con vegetazione, in collaborazione con Medsea. Saranno poi previste iniziative di recupero a seguito dei devastanti incendi boschivi che hanno colpito quest’anno la Sardegna, nonché il ripristino e la conservazione della Posidonica oceanica.

Tra i Founding Scientific Partner di Extreme E vi è anche il Gruppo Enel che, con i sistemi di ricarica per i veicoli elettrici di Enel X, è tra i principali attori nella lotta contro il cambiamento climatico e la decarbonizzazione.

I partecipanti al campionato

Saranno dieci gli equipaggi al via in questa nuova stagione, che ha visto riconfermarsi tutti i nove del 2021 con l’aggiunta della McLaren. Stesso veicolo per tutti: una Odyssey 21. Di seguito tutti gli equipaggi nel dettaglio:

ABT CUPRA XE – Nasser Al-Attiyah / Jutta Kleinschmidt

– Nasser Al-Attiyah / Jutta Kleinschmidt ACCIONA | Sainz XE Team – Carlos Sainz / Laia Sanz

– Carlos Sainz / Laia Sanz Genesys Andretti United Extreme E – Timmy Hansen / Catie Munnings

– Timmy Hansen / Catie Munnings Chip Ganassi Racing – Kyle LeDuc / Sara Price

– Kyle LeDuc / Sara Price McLaren XE – Tanner Foust / Emma Gilmour

– Tanner Foust / Emma Gilmour JBXE – Kevin Hansen / Molly Taylor

– Kevin Hansen / Molly Taylor Rosberg X Racing – Johan Kristoffersson / Mikaela Åhlin-Kottulinsky

– Johan Kristoffersson / Mikaela Åhlin-Kottulinsky Veloce Racing – Lance Woolridge / Christine Giampaoli Zonca

– Lance Woolridge / Christine Giampaoli Zonca X44 – Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez

– Sébastien Loeb / Cristina Gutiérrez XITE ENERGY RACING – Oliver Bennett / Tamara Molinaro (che rimpiazza Klara Andersson, risultata positiva al Covid).

Le tappe del campionato 2022

Di seguito l’elenco delle cinque tappe del mondiale di SUV elettrici 2022:

Neom, la città del futuro dell’Arabia Saudita; Sardegna, Italia; Sardegna, Italia; Antofagasta, Cile; Punta del Este, Uruguay.

Extreme-E in Sardegna: la prima tappa europea del campionato

Dopo il debutto a Neom, in Arabia Saudita, l’Extreme-E 2022 arriva dunque in Europa, anzi in Italia, per la precisione in Sardegna. Si tratta della prima tappa europea del campionato e si terrà presso il poligono militare di Capo Teulada, nel Sulcis-Iglesiente. Si tratta di un’area storica situata nella parte sud-occidentale dell’isola italiana, il cui territorio è caratterizzato da una costa rocciosa e da bellissime spiagge bianche. Il tracciato sarà arido e pieno di buche: una sfida adrenalinica, completamente diversa dalle superfici lisce e sabbiose a cui i piloti erano abituati fino ad ora. Il tracciato sarà lungo 7 km ed è stato realizzato grazie all’aiuto di Timo Scheider, pilota Rallycross, e Tiziano Siviero, due volte campione del mondo rally e co-pilota di Miki Biasion.

Dove e quando vedere le gare in tv

Come lo scorso anno, l’Extreme-X sarà un’esclusiva della rete Mediaset. L’appuntamento con la tappa italiana è fissato per sabato 7 e domenica 8 maggio alle ore 16:00 su Canale 20. La telecronaca è affidata al giornalista di SportMediaset Ronny Mengo, insieme al tester Giulio Rangheri e alla pilota Vicky Piria.

