Mancano pochi giorni al Think Summit 2021, in programma il 20 e 21 ottobre 2021, nel corso del quale aziende italiane e internazionali si confronteranno sui principali trend tecnologici e sulle attuali opportunità offerte dal mercato per accelerare il percorso di trasformazione digitale.

Cosa è cambiato il mondo tecnologico negli ultimi dodici mesi? Come affrontare le opportunità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per accelerare la trasformazione digitale?

IBM cercherà di rispondere a queste domande in occasione di Think Summit Italy 2021, il principale appuntamento dell’anno per Big Blue, in programma il 20 e 21 ottobre 2021, nel corso del quale aziende italiane e internazionali si confronteranno sui principali trend tecnologici e sulle attuali opportunità offerte dal mercato per accelerare il percorso di trasformazione digitale.

Per Stefano Rebattoni, Ad di IBM Italia “Think Summit Italy è una bussola utile per orientarsi tra i trend tecnologici di trasformazione del nostro Paese, per comprenderli e per costruire le basi per una ripresa sostenibile della nostra economia”.

Think Summit Italy 2021 è organizzato in due giornate, nel corso delle quali rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, della ricerca, dell’impresa e dell’ecosistema IBM condivideranno le loro sfide facendo emergere come Cloud, Multicloud, Modernizzazione delle applicazioni, AI, Cyber Security e Quantum, unitamente a solide competenze e capitale umano, siano stimolo e motore dell’innovazione.

Keynote, istituzioni, esperti di settore saranno i protagonisti del summit: inoltre, durante l’evento si avrà inoltre l’opportunità di vedere concretamente la tecnologia in aiuto dei processi di business della propria azienda, diventando protagonisti nell’era del Cloud ibrido e dell’IA.

