Le telco si trovano di fronte a un momento particolare ricco di sfide e di opportunità: il 5G e l’Edge stanno infatti ridefinendo le modalità di connessione. In questo scenario, le telco possono far leva sull’unicità e sull’affidabilità del loro ruolo, traendo valore dall’adozione del 5G e dell’Edge da parte delle aziende. In questa nuova era avrà successo chi sceglierà un approccio “open hybrid cloud” e svilupperà piattaforme di servizi.

IBM ha sempre creduto nelle aziende di questo settore tanto da guidarle attraverso le principali direttrici di sviluppo tecnologico e tuttora le sostiene in modo molto concreto, collaborando con l’83% delle maggiori telco mondiali e supportando, insieme a Red Hat, oltre 140 aziende del settore.

Edgarda Fenga, Director Telco, IBM Italia

IBM, aiutare le telco con l’open hybrid cloud

Ed è per questo che in occasione del Mobile World Congress 2021, IBM ha annunciato diversi progetti volti ad aiutare le telco ad affrontare la trasformazione adottando strategie di open hybrid cloud che garantiscano il controllo sullo sviluppo ed erogazione dei servizi di rete, edge computing e offerte business:

Verizon ha scelto IBM e Red Hat per realizzare e implementare una piattaforma cloud ibrida aperta e una soluzione in grado di orchestrare i servizi sulla propria rete centrale 5G. Verizon può ora scalare e distribuire nuovi servizi attraverso una varietà di ambienti e ottenere nuovi livelli di automazione, riducendo i costi e accelerando l’innovazione, offrendo nuovo valore ai propri clienti.

IBM e Telefonica stanno supportando lo sviluppo di nuove soluzioni per le aziende attraverso piattaforme cloud ibride aperte. In Spagna, IBM GBS e Telefonica stanno commercializzando nuove soluzioni basate su tecnologie cloud ibride aperte, che includono AI e Blockchain. Mentre in Colombia, Telefonica (Movistar) si avvale di IBM Cloud per le telecomunicazioni per costruire soluzioni next gen che favoriscono la modernizzazione all’interno delle aziende.

Le telco possono ora accedere alla suite di Software Automation AI-powered nelle infrastrutture di networking per semplificare e diffondere l’adozione del 5G. La piattaforma IBM Cloud Pak for Network Automation, progettata per operare in una vasta gamma di ambienti su Red Hat OpenShif, consente ai communication service provider di migliorare notevolmente le infrastrutture di networking con straordinari benefici anche sui tempi di erogazione dei servizi, che passeranno da giorni a pochi minuti.

IBM sta ampliando il proprio ecosistema collaborativo con l’obiettivo di includere oltre 30 partner che aiutino a distribuire gli analytics dell’edge e i flussi di lavoro intelligenti ai dispositivi “embedded”, così come alle telecamere intelligenti, nei prodotti correlati.

Trasformazione delle telco

Oggi ritengo particolarmente significativo come IBM sta aiutando le compagnie telefoniche nel percorso di trasformazione architettonica che permetterà loro di giocare un ruolo fondamentale nel rivoluzionare il modo in cui viviamo e ci connettiamo nell’era 5G. E il valore che può essere guidato da queste innovazioni è evidente – il 91% dei CSP ad alte prestazioni, analizzati dall’IBM Institute for Business Value, prevede di superare le attuali aspettative finanziarie in cinque anni, quale risultato dell’utilizzo di 5G abilitato all’edge computing.

Basta pensare alle potenzialità in ambito healthcare, dove è possibile passare dalla telemedicina agli interventi chirurgici abilitati dalla rete; o agli operai di fabbrica che possono disporre di strumenti video e di realtà aumentata per migliorare la qualità della produzione e prevedere gli interventi prima che si manifesti l’urgenza; o alle complesse e moderne reti elettriche che possono supportare l’energia pulita e un monitoraggio più intelligente e in tempo reale attraverso innumerevoli sensori abilitati al 5G.

In IBM da tempo affianchiamo le principali aziende di telecomunicazioni del mondo per rendere questa ingegnosità possibile per tutti noi. Le stiamo inoltre aiutando a costruire la base tecnologica necessaria a fornire maggior valore a tutti i clienti, traendo vantaggio dal binomio connettività-calcolo con opportunità che ad oggi possiamo solo immaginare.