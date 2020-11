Il futuro del Cloud? Sarà ibrido e open source. Parola di IBM

Già da tempo, i maggiori esperti IT stanno adottando un’architettura cloud ibrida e open source per modernizzare rapidamente e facilmente il panorama IT. Proprio per questo il 19 novembre attraverso l’evento “Cloud and AI Forum" organizzato da IBM, un incontro di Executive e Technical Leader, avverrà un confronto per indirizzare le esigenze aziendali presenti e future.

Pensare di fare a meno del cloud oggi è impossibile. Qualsiasi azienda, indipendentemente dalla dimensione, deve prevedere di spostare almeno alcuni dati o carichi di lavoro sul cloud se vuole lavorare in efficienza e poter contare su un’architettura sicura e semplice da gestire.

Lo sa bene la multinazionale americana IBM che da oltre dieci anni opera nel mercato cloud, proponendo un’architettura fatta di tecnologie, soluzioni e una suite di strumenti di AI e gestione dati pensata per semplificare il percorso verso il cloud da parte delle imprese.

“Nel mondo solo il 20% circa dei carichi di lavoro è stato trasferito in cloud, aveva sottolineato Enrico Cereda, amministratore delegato di IBM Italia, durante un Digital Think Coffee lo scorso settembre. “Il che lascia presupporre che la percentuale italiana sia anche minore. Ma il punto non è la percentuale in valore assoluto sui dati. Occorre distinguere quale sia la complessità dei carichi di lavoro trasferiti in Cloud. Ecco noi crediamo”, aveva aggiunto Cereda, “che questo sia il momento di spostare sul cloud senza esitare i carichi di lavoro più complessi e noi sappiamo come maneggiare e sostenere tutti i carichi di lavoro classificabili come mission critical”.

Cloud and AI Forum by IBM

Già da tempo, i maggiori esperti IT stanno adottando un’architettura cloud ibrida e open source per modernizzare rapidamente e facilmente il panorama IT. In questo modo, spiegano gli esperti, si automatizzano i flussi di lavoro e si proteggono le imprese dalle minacce informatiche gestendo al contempo la conformità in tutta l’azienda.

Proprio per questo il 19 novembre attraverso l’evento “Cloud and AI Forum by IBM“, un incontro di Executive e Technical Leader, avverrà un confronto per indirizzare le esigenze aziendali presenti e future.

Il forum, che avverrà online all’interno della cornice dell’IBM Garage, avrà una sessione plenaria moderata da Andrea Cabrini, Direttore ClassCNBC.

Interverranno

Alessandro La Volpe, Vice President, IBM Cloud&Cognitive, IBM Italia

Vice President, IBM Cloud&Cognitive, IBM Italia Pietro Berrettoni , Digital and Innovation Head, Angelini Holding

, Digital and Innovation Head, Angelini Holding Milo Gusmeroli , Vice Direttore Generale e COO, Banco Popolare di Sondrio

, Vice Direttore Generale e COO, Banco Popolare di Sondrio Joska Lot , Global Solution Architech, Electrolux

, Global Solution Architech, Electrolux Marco Ternelli, Responsabile Sviluppo Applicativo, Credito Emiliano

Responsabile Sviluppo Applicativo, Credito Emiliano Michele Adamo , Enterprise Architect, G-Evolution

, Enterprise Architect, G-Evolution Federico Vietti, Associate Partner, Blue Reply

Inoltre, a partire dalle 11:30, ci saranno 5 sessioni in parallelo per affrontare i temi relativi all’approccio Hybrid Cloud proposto da IBM, ovvero:

Modernizzazione delle applicazioni;

Sicurezza;

Automatizzazione dei processi;

Public Cloud – dal Cloud Native all’Edge;

Gestione dei dati e AI;

Per approfondire

Per potersi registrare all’evento ‘Cloud and AI Forum by IBM‘ basta cliccare qui.

Inoltre sarà disponibile anche il podcast del webinar nella sezione “PODCAST” di Key4biz.