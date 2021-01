Amministratore delegato,

IBM Italia

Stefano Rebattoni è Amministratore Delegato di IBM Italia, posizione assunta dal gennaio 2021.

In precedenza, Rebattoni è stato responsabile delle attività commerciali per tutte le industrie del mercato italiano e per i clienti Enterprise. È stato anche Direttore Generale della divisione Global Technology Services (GTS) di IBM Italia dal gennaio 2016. Nel 2015 è stato nominato nel ruolo di Client Unit Director di GTS, con responsabilità per i clienti italiani appartenenti al segmento Enterprise.

Nel corso della sua carriera in GTS, ha ricoperto il ruolo di ITS Sales Director. Nel 2010, dopo aver lavorato come Executive Assistant del Country General Manager di IBM Italia, ha ricoperto la crescente responsabilità all’interno dell’Organizzazione del Settore Pubblico di IBM Italia. Dopo la laurea in Ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano, ha poi completato il Master in Business Administration (MBA) presso la Warwick Business School.

È stato membro del Consiglio di Amministrazione di VT-S, joint venture tra Unicredit e IBM per la fornitura di servizi informatici, membro del consiglio di amministrazione di IN.TE.SA, società del gruppo IBM che offre soluzioni per la trasformazione digitale, e anche CEO del Client Innovation Center di IBM Italia (Service Delivery Company di proprietà di IBM). In Assolombarda siede nel Consiglio Generale e nel Gruppo Meccatronica.