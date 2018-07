WeGame lancia la sfida globale a Steam

Tencent sta preparando un’offensiva al mercato videoludico mondiale PC con WeGame.

Dopo che il mese scorso Valve ha annunciato una versione localizzata di Steam per la Cina, Tencent ha annunciato il debutto globale della sua piattaforma WeGame. Questa versione, sviluppata da Tencent per Hong Kong, sarà modificata per accogliere anche giocatori internazionali.

“La versione per Hong Kong di WeGame è in sviluppo”, ha dichiarato a proposito un portavoce di Tencent. “Questa versione sarà disponibile per gli utenti oltreoceano. Useremo la piattaforma per portare i giochi cinesi sul mercato globale”.

Al momento il servizio di Tencent offre meno giochi rispetto a Steam, ma l’azienda vanta diversi investimenti in società occidentali di videogiochi. Tra queste figurano Riot Games (League of Legends), Epic Games (Fortnite), Ubisoft e Activision Blizzard.

Al momento non sono state fornite date precise per il lancio dei due client nei rispettivi territori.