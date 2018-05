Summer School al Vetrya Corporate Campus. Orvieto, 3-7 settembre 2018

3-7 settembre 2018

via dell’Innovazione 1-2, Orvieto

Un programma didattico intensivo sui temi chiave dell’Industria 4.0 e incontri con i maggiori protagonisti della Digital Transformation. Queste sono le modalità scelte da Vetrya per formare i futuri professionisti del digitale con la Summer School, che si terrà dal 3 al 7 settembre 2018 presso il Corporate Campus ad Orvieto.

Nelle cinque giornate si alterneranno lezioni in aula tenute da docenti qualificati, sessioni di laboratorio in modalità learning by doing all’interno degli ambienti di lavoro di Vetrya e incontri con leader dell’innovazione italiana e internazionale.

La Summer School, che rappresenta un iter preferenziale d’eccezione per l’inserimento professionale nel mondo del lavoro, è riservata a 20 neolaureati a cui offre un percorso formativo di full immersion su:

Artificial Intelligence e Machine Learning

Big Data Management

Cloud Computing

Internet of Things

Blockchain e Cryptocurriencies

L’obiettivo è offrire ai futuri professionisti del digitale, selezionati in base a criteri di merito, l’opportunità di prepararsi a raccogliere con successo la sfida dell’Innovazione. Proprio come fa Vetrya, che in soli 8 anni dalla nascita, ha reso vincente il suo modello di business in Italia e soprattutto a livello internazionale.

Il gruppo Vetrya è specializzato nello sviluppo di servizi digital, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e servizi broadband e negli ultimi tre anni si è aggiudicata il prestigioso premio Great Place to Work per essere uno dei migliori ambienti di lavoro in Italia.