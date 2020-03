SPID, 6 milioni di identità digitali attivate. Come accelerare le erogazioni?

Obbligo di SPID per tutte le domande online verso la PA (come 18App, Carte del Docente, Reddito di Cittadinanza e Bonus seggiolini). In Emilia-Romagna lo SPID sarà rilasciato anche dalle farmacie. Ma la strategia da perseguire è puntare sulla CIE 3.0, la nuova Carta di identità elettronica.

Ad oggi sono 6 milioni le identità SPID erogate. Può sembrare una cifra importante, ma la promessa del Governo Conte bis è “Una unica identità digitale per tutti i cittadini da qui a un anno”, ha detto il premier nell’Aula di Montecitorio a settembre scorso.

Allora occorre accelerare le erogazioni delle identità digitali, in che modo?

Obbligo di SPID per tutte le domande online verso la PA.

Quindi continuare sulla strada tracciata con 18App, Carta del Docente, richiesta online del reddito di cittadinanza e del bonus per il dispositivo antiabbandono.

Stupisce vedere sul sito dell’INPS che la richiesta di bonus nido per quest’anno non è vincolata al solo accesso con SPID e carta d’identità elettronica (CIE): è possibile inviare la domanda anche loggandosi con il Pin.

Se il Governo vuole davvero puntare alle 60 milioni di identità digitali deve eliminare il doppio binario (Pin o SPID) per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Le uniche possibilità di accesso dovrebbero essere SPID o CIE. Oltre ad escogitare nuove forme di erogazione dell’identità digitale.

In Emilia-Romagna le farmacie rilasceranno SPID per il Fascicolo sanitario elettronico

Una bella iniziativa arriva dall’Emilia-Romagna: le farmacie rilasceranno credenziali SPID per accedere al Fascicolo sanitario elettronico.

Il 70% delle oltre 1.300 farmacie presenti sul territorio regionale ha già aderito all’iniziativa. A fine marzo saranno terminate ulteriori sessioni formative per abilitare altri farmacisti al rilascio delle credenziali LepidaID per accedere al Fascicolo e i suoi servizi.

E nelle altre Regioni?

Perché puntare sulla CIE 3.0

In generale per accelerare lo sviluppo dell’identità digitale in Italia occorrerebbe puntare molto, sia a livello finanziario sia a livello comunicativo, sulla CIE 3.0 per 5 validi motivi che abbiamo già messo in evidenza.

Tra questi ne ricordiamo due: