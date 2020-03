Il 70% delle oltre 1.300 farmacie presenti sul territorio regionale ha già aderito all’iniziativa. A fine marzo saranno terminate ulteriori sessioni formative per abilitare altri farmacisti al rilascio delle credenziali LepidaID per accedere al Fascicolo e i suoi servizi. Online l’elenco delle farmacie abilitate.

In Emilia Romagna sarà più facile attivare le credenziali SPID LepidaID per accedere al Fascicolo sanitario elettronico e i suoi servizi per il cittadino. È quanto annunciato da Lepida, la società in house della Regione Emilia Romagna, dopo aver sottoscritto un acordo con le Associazioni di categoria dei farmacisti.

Sarà infatti la farmacia il punto chiave individuato in regione per sfruttare il Fascicolo sanitario elettronico: “il personale della farmacia – si legge in una nota Lepida – effettua il riconoscimento a vista e conclude l’attivazione di LepidaID per quei cittadini che, autonomamente, hanno già provveduto alla fase di pre-registrazione online; in alternativa, supporta il cittadino nell’ottenimento dell’identità digitale LepidaID, utilizzando una seconda modalità, realizzata proprio a favore delle persone meno digitalizzate e quindi meno autonome nella registrazione online”.

All’iniziativa ha aderito circa il 70% delle oltre 1.300 farmacie presenti sul territorio regionale e, già durante il mese di febbraio, sono state abilitate all’attivazione dell’identità digitale SPID LepidaID le prime farmacie sul territorio di Imola, che si vanno ad aggiungere agli attuali 222 sportelli già attivi presso gli enti dell’Emilia-Romagna e oltre.

Grazie al lavoro svolto da Lepida nei mesi scorsi, assieme alle aziende sanitarie, agli enti locali e le associazioni di categoria, nel territorio emiliano-romagnolo sono stati ad oggi già formati 1.245 farmacisti e sono 25 le farmacie di Imola che stanno svolgendo il ruolo di sportello LepidaID e il supporto necessario al cittadino per l’attivazione del Fascicolo sanitario elettronico.

Entro il mese di marzo, hanno avvertito da Lepida, saranno terminate le sessioni formative e si stabilirà con ciascuna azienda sanitaria la partenza delle farmacie del proprio territorio.

L’elenco degli Enti e delle farmacie abilitate è continuamente aggiornato e disponibile al link http://6tOZfP34.chaos.cc.