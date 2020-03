Su Twitter la delusione dei giovani. Da stamattina in molti lamentano problemi nell’attivazione del bonus sulla piattaforma ufficiale 18App: “C’è da attendere”.

È oggi il giorno tanto atteso da migliaia di giovani che sono nati nel 2001 e finalmente possono accedere al bonus cultura da 500 euro da spendere per comprare libri, biglietti di concerti, musei e per il teatro e altre attività culturali e formative.

Da stamattina molti ragazzi lamentano problemi nell’attivazione del bonus sulla piattaforma ufficiale 18App. Su Twitter soprattutto, seguendo l’hashtag #18App, si legge che in molti hanno chiesto spiegazioni al numero dell’assistenza tecnica fornito della piattaforma, ricevendo diverse risposte: “sarà attivo entro mezzogiorno”, “bisogna attendere il pomeriggio”.

Come attivare il bonus

I ragazzi residenti nel territorio nazionale che hanno compiuto 18 anni nel 2019 possono registrarsi sul sito www.18app.italia.it attraverso autenticazione SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), l’identità digitale da richiedere dal giorno del diciottesimo compleanno.

Probabilmente, l’elevato numero di richieste di attivazione del bonus su 18App sta rallentando le operazioni. Lo stesso sito web 18app.italia.it non sta funzionando bene e se si prova a navigare le poche opzioni presenti si ritorna sempre in automatico alla home page.

Come ottenere le credenziali SPID

Per ottenere le credenziali SPID ogni ragazzo deve rivolgersi ad Aruba, Infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste, Register, Sielte o Tim. Sono Identity Provider e offrono ad ogni cittadino diverse modalità per richiedere e ottenere SPID.

Tutte le informazioni su dove e come chiedere le tue credenziali sul sito spid.gov.it/richiedi-spid. Prima di cominciare a richiedere le tue credenziali SPID ricordati che hai bisogno di un documento di identità valido e del tuo codice fiscale (vedi domanda n° 3).

Se non si attiva il bonus che fare?

In caso di problemi legati a registrazione e attivazione del bonus sul sito 18App basta rivolgersi al numero dell’assistenza tecnica: 800.991.199, attivo da lunedì a venerdì esclusi festivi – dalle ore 09.00 alle 17.30.

Volendo è possibile anche scrivere a “Helpdesk SPID”: Invia una richiesta al supporto online.

Il 5 marzo, comunque, è il giorno previsto per l’attivazione, quindi entro oggi, salvo comunicazioni di diverso avviso provenienti dal Ministero dell’Istruzione e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con tutta probabilità, saranno accreditati i 500 euro nel borsellino elettronico dei ragazzi.

Quella del bonus cultura è una lunga storia di ritardi e di attesa, da parte di chi compie 18 anni nel nostro Paese. Ad ogni rinnovo in manovra i tempi dei decreti sono sempre stati lunghi, anche molto lunghi come quest’anno, ma alla fine tutto si è sempre risolto per il meglio.

L’iniziativa, patita nel 2016, ha sempre dato ottimi risultati, in termini di consumi culturali tra i giovani nel nostro Paese. Anche nel 2018, sono stati spesi in libri 132,4 milioni di euro, il 69% della spesa totale. Nel 2019, circa 131,5 milioni, il 66% della spesa totale.