Da oggi scattano le multe per chi non ha il salva-bebè. Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro con sottrazione di 5 punti dalla patente. Dopo aver acquistato il dispositivo antiabbandono è possibile generare un buono di 30 euro sulla piattaforma presente sul sito del ministero dei Trasporti. Ecco come si fa.

L’obbligo di avere in auto, quando si trasporta un bambino di meno di 4 anni, il dispositivo antiabbandono è entrato in vigore il 7 novembre 2019, ma le multe scattano da oggi per chi non ha il salva-bebè.

Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 gg a due mesi.

Su quali veicoli è obbligatorio il salva-bebè?

– Autovetture: veicoli con quattro ruote per il trasporto di persone con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1 del Codice della strada)

– Autocarri e camion: veicoli con quattro ruote per il trasporto di merci (categorie N1, N2, N3 del Codice della strada, a seconda della massa massima)

La norma si applica anche ai conducenti o ai veicoli con targa estera?

La norma vale per i veicoli

– con targa italiana condotti da residenti in Italia o da residenti all’estero

– con targa estera guidati da residenti in Italia.

Quindi chi è residente all’estero (ad esempio gli italiani iscritti AIRE), se guida in Italia un veicolo con targa estera non ha l’obbligo di installare il dispositivo.

Bonus seggiolini antiabbandono, come lo abbiamo richiesto con Spid

Sono circa 2 milioni in Italia i piccoli con meno di 4 anni. Dopo aver acquistato il dispositivo antiabbandono è possibile generare un buono di 30 euro sulla piattaforma presente sul sito del ministero dei Trasporti. Ecco come si fa.

Accedere al sito www.bonuseggiolino.it

Avere lo SPID:è obbligatorio avere l’identità digitale per accedere alla piattaforma (Ecco come ottenere lo SPID)

La piattaforma, realizzata da Sogei per il ministero dei Trasporti, offre 3 possibilità:

Generare un buono spesa elettronico di 30 euro, da utilizzare esclusivamente presso uno dei negozianti registrati sulla piattaforma. Se non verrà utilizzato entro 30 giorni dall’emissione potrà essere richiesto nuovamente tramite l’applicazione.

Oppure richiedere direttamente il contributo di 30 euro sul conto corrente indicato: è possibile farlo solo per i dispositivi acquistati prima del 20 febbraio 2020.

È possibile anche prenotare il buono se la nascita del figlio o figlia è prevista nei successivi 15 giorni.

Nel nostro caso abbiamo già effettuato l’acquisto del dispositivo antiabbandono prima del 20 febbraio 2020, così abbiamo chiesto il rimborso di 30 euro allegando la ricevuta fiscale, in alternativa è possibile inserire lo scontrino, e abbiamo digitato anche l’IBAN del conto corrente.

L’accredito entro 15 giorni sul conto corrente

Il rimborso per i dispositivi già acquistati verrà accreditato entro 15 giorni dalla richiesta sulla piattaforma e la domanda deve essere presentata non oltre 60 giorni successivi alla data di attivazione della piattaforma, che è online dal 21 febbraio 2020.

Non obbligatorio acquistare nuovo seggiolino, basta il dispositivo antiabbandono

Non occorre acquistare necessariamente un nuovo seggiolino, è sufficiente comprare un dispositivo (il costo va dai 30 ai 100 euro), che rileva il peso del bambino. I dispositivi antiabbandono sono semplici “cuscini” (sul mercato ce ne sono diversi), in grado di attivare un segnale acustico e/o visivo nel caso di allontanamento del conducente dopo lo spegnimento del veicolo.