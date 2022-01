Un servizio di assistenza più rapido ed efficiente per gli utenti SPID LepidaID, grazie al nuovo numero di contatto 800 779077, con cui sarà più facile e veloce accedere alle informazioni.

Assistenza agli utenti SPID LepidaID

I cittadini che vorranno conoscere meglio il Sistema pubblico per l’identità digitale o SPID, per avere informazioni e assistenza operativa, potranno contare su un nuovo numero verde, 800 779077, totalmente dedicato al servizio SPID LepidaID.

Come spiegato in una nota diffusa da Lepida, gestore nazionale di identità (identity provider) accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:00 e il sabato dalle 8:30 alle 13:00.

L’obiettivo è offrire e garantire un’assistenza più efficace e rapida al cittadino, anche considerando il grande aumento di coloro che chiedono di attivare SPID LepidaID e di quelli che lo hanno già attivato (più di un milione di persone in Italia).

Più informazioni, più accessibili e veloci

Ma non solo, il nuovo numero verde consentirà di offrire informazioni puntuali sul servizio e una sezione di risposte automatiche ai principali argomenti sul tema ID, fino alla possibilità di parlare con un operatore in sede.

Lepida dovrà ora monitorare da vicino l’accesso al servizio telefonico e il suo funzionamento, per migliorare continuamente i tempi di risposta ai cittadini.

Ad oggi LepidaID ha rilasciato 1.083.234 identità digitali, con un totale di 44.450.819 accessi ai servizi e 2.404 sportelli SPID LepidaID aperti.

Riorganizzazione e novità del servizio

Dopo una prima fase di riorganizzazione operativa del servizio si assistenza ai cittadini tramite numero verde, sono state successivamente portate a termine le attività di potenziamento dell’organico, è stata garantita un’adeguata formazione al personale ed è stato predisposto un nuovo albero vocale automatizzato, che consente agli utenti di ascoltare risposte registrate ai quesiti più frequenti senza

dover attendere la risposta dell’operatore.

Inoltre, Lepida ha provveduto alla pubblicazione e all’aggiornamento di nuove FAQ ancora più complete, che consentono già ora al cittadino di trovare le informazioni in autonomia e/o contattare l’assistenza via webform.

SPID, a che punto siamo?

A livello nazionale, invece, secondo dati rilasciati da AgID, sono quasi 27,2 milioni le identità rilasciate fino al 19 dicembre 2021, con un incremento da inizio anno che si avvicina al +75%.

Mezzo miliardo circa, invece, gli accessi ai servizi con SPID registrati nel periodo che va da gennaio a novembre 2021.