Soltanto il 18% dei brand capisce cos’è il metaverso (indagine)

Soltanto il 18% delle aziende capisce ed è quindi consapevole delle conseguenze che il metaverso avrà sul loro brand. E’ questo l’esito di un’indagine condotta dalla società di analisi ListenFirst.

L’indagine ha rilevato che circa la metà del campione lo ha capito “a grandi linee”, mentre un terzo non lo capisce affatto e un altro terzo non è sicuro di cosa vuol dire il metaverso in rapporto all’azienda.

Lo studio segue il rebranding di Facebook come Meta e la sua spinta ad accelerare le sue piattaforme come rampe di lancio verso il metaverso, incluso un passo utopico idealizzato del fondatore e CEO Mark Zuckerberg su come andrà a beneficio dei consumatori e dei marchi.

Leggi anche: La sovranità nel metaverso e nella nuova economia digitale. Intervista a Maria Pia Aqueveque

Il sondaggio ListenFirst ha rilevato che l’unità Facebook di Meta è anche la piattaforma di social media considerata “meno affidabile” con il 44,5% degli intervistati che la caratterizza in questo modo, seguita da TikTok (22,0%) e Reddit (12,5%).

Le piattaforme di social media “più affidabili” erano LinkedIn (39,5%) e Instagram di Meta (14%). Quest’ultimo si è anche classificato come il “più importante” (40,0%) per i marchi degli intervistati.